زيادة الطول بواسطة العمليات الجراحية: فرص ومخاطر

يعد قصر القامة مصدر قلق للعديد من الأشخاص الذين يسعون للوصول إلى حلول نهائية لتحقيق الطول المثالي الذي يؤثر إيجابًا على مظهرهم وحالتهم النفسية. في هذا السياق، تناول موقع "only my health" الطبي إمكانية زيادة الطول من خلال العمليات الجراحية ودراسة مدى سلامتها.

إجراءات زيادة الطول بالعمليات الجراحية

الدكتور محمود راغب، استشاري أمراض العظام والمفاصل، أوضح أن عملية زيادة الطول تُجرى في مصر بشكل آمن باستخدام مثبت خارجي يعمل على تطويل الأوتار في الساقين.

يشرح أن هذه العمليات تناسب حالات قصر القامة الشديد والعيوب الخلقية التي تؤدي إلى فروقات طول الساقين، حيث يمكن زيادة طول العظام حتى 5 سم تدريجيًا.

فئات تستفيد من العمليات

يُفضل إجراء عمليات زيادة الطول للأطفال في مرحلة الطفولة، نظرًا لقدرة جسمهم على تجديد العظام بشكل أسرع وأسهل مقارنة بالبالغين.

تُجرى هذه العمليات للأطفال الأقزام وأولئك الذين يعانون من اختلافات كبيرة في طول الساقين.

سلامة العمليات ونسبة النجاح

يؤكد الدكتور راغب أن عمليات زيادة الطول تعتبر آمنة تمامًا، وتتجاوز نسبة نجاحها الـ95%، مع وجود مضاعفات نادرة تزول بسرعة بعد العملية مثل حساسية تجاه التخدير والتهابات بسيطة ناتجة عن الدبابيس أو المسامير.

تلك هي الخطوات والتفاصيل حول إمكانية زيادة الطول بواسطة العمليات الجراحية، والتي تساهم في تحقيق الطول المطلوب وتحسين جودة الحياة للأفراد المتأثرين بقصر القامة.