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آخر تطورات أسعار الذهب في أسواق ومحال الصاغة

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أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

يبحث الكثيرون عن آخر تطورات وتحديثات أسعار الذهب في محال وأسواق الصاغة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب أسعاره عالميًا.

ونرصد لقرائنا ومتابعينا الكرام عبر "بوابة الفجر الإلكترونية"، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024، في السطور التالية:

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 27 مايو 2024 بالتعاملات الصباحية والتي سجلت تراجعا ملحوظا ليبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3100 جنيه، حيث شهدت الأسعار هبوط بتعاملات أمس.

 

أسعار الذهب اليوم عيار 24

 

سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 3543 جنيها.

 

أسعار الذهب عيار 21
 

وصلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر تداولا وانتشارا في جمهورية مصر العربية إلى 3100 جنيه.

 

أسعار الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 الاقتصادي 2657 جنيها.
أسعار الذهب عيار 14 وصلت إلى 2067 جنيها.
أسعار الجنيه الذهب 24800 جنيه.

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