التوقعات اليومية والأبراج الأكثر والأقل حظًا لعالمة الفلك نيڤين أبو شالة ليوم الثلاثاء

ما بين مكاسب مالية وتحذيرات للوضع الصحي والمهني والعاطفي، تعرف على الأبراج الأكثر والأقل حظًا والتوقعات اليومية لدكتور نيڤين أبو شالة خلال السطور القادمة.

توقعات الأبراج

الحمل: نشاطك الإجتماعي مميز اليوم، فأنت مشغول بحركة أو سفر أو تعارف وإتصالات مكثفة وصداقات، فالأجواء حولك متجددة وقد تسعدك الأمور المالية وتملي عليك خيارات جديدة.



الثور: تواجه اليوم تحديات وتكون سبب مباشر بتراجع معنوياتك، فأنت تتعرض للمنافسة أو للتقليل من صلاحياتك، فإنتبه جيدًا لتعاطيك مع محيطك، وحاول محاصرة الإزعاجات قبل تطورها لمواقف خلافية.



الجوزاء: هذا يوم جيد لو أحسنت إدارته، فأنت تمتلك القدرة على التفكير والتصرف المناسب، فناقش أمورك، فاليوم تستفيد من فرص جديدة، وتباشر بتفعيل نشاطك العملي.



السرطان: يوم جيد والأمور حولك إيجابية ومستقرة، فتتحرر من ضيق مالي، وتسعد بالدعم حولك وخلو أجواءك من التوتر، فاليوم مناسب لتمارس صلاحياتك، وتعوّض عن فترة كانت ضاغطة بالسابق.



الأسد: تضطرب أحوالك اليوم وتظهر بعض الممانعة لأمور تنتظرها، فيزداد ضيقك وتوترك، مما يستدعي لطفك وإعادة النظر ببعض الشؤون، ومن الأفضل أن تهدأ، أو تقدم القليل من التنازلات لصالح وضعك الشخصي.



العذراء: قلص مسؤولياتك اليوم وإهتم بالمفيد، دون تحمل أعباء لا طائل منها، فأنت تحتاج لتنظيم أمورك تجنبا لسهو أو إهمال، فالعمل متطلب والصحة يجب أن تكون من أول إهتماماتك.



الميزان: يومك جيد لتستفيد من تحريك دفة الأمور نحو إتجاهات تصب بمصلحتك، لذا ناقش وحاور ووضح ما تريد، فأنت بيوم ناجح للإقناع والوصول لحلول، فالأجواء حولك آمنة، والمستجدات إيجابية.



العقرب: ظروف ضاغطة اليوم وقد تكون صحية، مما يضايقك ويفرض عليك مسؤوليات، فحاول التفكير بواقعية بحلول ممكنة، فأنت تحتاج للإعتدال والتغاضي قليلا عن هفوات الآخرين وخاصة عائليًا.



القوس: تترتب شؤونك اليوم، فأنت هادئ وإيجابي لتعيد فتح قنوات تواصل وتعاطف مع من حولك، فاليوم لزيارات ودية وكسب مودة وتعاطف، وقد تريحك الأخبار.



الجدي: حماسك اليوم يجعل نفقاتك أكثر من المسموح به، فنظم مصاريفك وحاول تخفيضها، فأنت تفكر بتحريك قضايا متعلقة بعملية مالية، فإدرس خياراتك وقلّل من مصروفك.



الدلو:يوم جيد لتضع خطط منظمة لما تنوي فعله، فاليوم ترتب أمورك العملية بثقة والظروف متجاوبة معك، فتنهي أمر عالق، وتتحرر من حالة إنتظار لأمر يهمك، فاليوم للإنجاز والنجاح، فأنت مشرق ومسيطر.



الحوت: تفتر همتك اليوم ويرافقك القلق على علاقاتك الحالية، فأنت مشوش ومحتار، وقد تشكك ببعض الأخبار والأقوال، مما يفقدك الثقة أو اليقين بمن حولك، فحاول تعزيز معنوياتك ولا تتسرّع بمواقف سلبية.



الأبراج الأكثر والأقل حظًا



قالت عالمة الفلك نيڤين أبو شالة: "تعتبر بداية الأسبوع احتفالية إلى حد ما ينتقل كوكب المشتري إلى برج الجوزاء ويدعم مواليد أول الفترة الأولى.

في يوم 27 لدينا تسديس بين عطارد في برج الثور مع زحل في برج الحوت مما سيساعدنا على التنظيم بشكل أفضل ووضع أهداف محددة وخصوصًا لمواليد منتصف الفترة الثانية من الحوت الثور الجدي، وسيُطلب من مواليد منتصف الفترة الثانية من العذراء، الجوزاء القوس التعامل بجدية، وتهدئة أي مشكلة قد تنشأ.

في اليوم الأخير من شهر مايو يجتمع عطارد مع أورانوس في برج الثور ويتوقع حدوث تغييرات في البرامج والخطط، بالإضافة إلى لقاءات وأخبار واتصالات ورسائل ومفاجآت غير متوقعة وخاصة لأبراج منتصف الفترة الثالثة وخصوصًا الثور، الحمل، الميزان، السرطان، الجدي .

الأبراج الأكثر حظًا

وعن الأبراج الأكثر حظًا، أضافت: "أبراج وطوالع الفترة الأولى من الجوزاء العذراء، القوس، الحوت، الثور، العقرب، الدلو، الأسد، يبدأ لك عصر جديد مليء بالتطورات الممتعة والأحداث والفرص المحظوظة، مع ظهور كوكب المشتري في برج الجوزاء على الأقل هذا الأسبوع، لن تضطر للقلق بشأن أي شيء، إن شاء الله كل شيء سوف يسير بسلاسة وربما ستبدأ بعض أشعة الضوء في الظهور في شؤونك الرومانسية أو المهنية أو المالية.

مع مرور الوقت، سيصبح الضوء أكثر كثافة، ولكن يجب عليك أيضا أن تتصرف بشكل أكثر اصرار وجدية وبنظرة متفائلة،إن شاء الله تبدأ تتخلص من التوتر، وستتوقف عن القلق بشأن الأشياء التي كانت تلقي بظلالها على لحظاتك السعيدة.

أما الأبراج الأقلحظًا استكملت حديثها بـ: "أبراج وطوالع الفترة الثانية من الجوزاء، القوس، العذراء والفترة الثالثة من العقرب، الدلو، الأسد حاول التعامل بلطف وحكمة وحل اي مشكلة في العلاقة أو المنزل أو العمل على الفور أو سيُطلب منك تحمل مسؤوليات أكثر مما ينبغي كلما كانت ردود أفعالك أسرع، كلما تمكنت من التعامل مع أي مشكلة تطرأ".