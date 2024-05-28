مجلس الوزراء يحدد تعريفة الكهرباء الجديدة وسط ارتفاع تكلفة الإنتاج

صرح مصدر مطلع بوزارة الكهرباء أن مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن تحديد تعريفة بيع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الأسعار الحالية بنهاية الشهر المقبل.

وأوضح المصدر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يقوم بوضع عدة سيناريوهات ومقترحات لرفع الأسعار، ثم يرفعها لمجلس الوزراء لمناقشتها.

وأضاف أن سعر الدولار في التعريفة الحالية يبلغ نحو 30.9 جنيه، مما يؤثر بشكل كبير على تكلفة إنتاج كيلو وات الكهرباء.

وأشار المصدر إلى أن تكلفة الوقود تشكل نحو 70% من إجمالي تكلفة إنتاج الكهرباء.

ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك، زادت كمية الغاز الطبيعي المستورد، الذي تقوم وزارة البترول باستيراده، بينما تدفع وزارة المالية قيمة الدعم بعد خصم الجزء الذي تورده وزارة الكهرباء، بسبب استمرار دعم أسعار الكهرباء.

تصريحات رئيس مجلس الوزراء

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تعمل على وضع تصور لزيادة أسعار الكهرباء مع استمرار دعم غير القادرين.

وفي سياق متصل، عقد وزير الكهرباء اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة وشركات توزيع الكهرباء، حيث شدد على ضرورة زيادة نسب التحصيل من فواتير الكهرباء، وكذلك رفع نسب تركيب العدادات الكودية بدلًا من نظام الممارسة الذي يكبد الدولة خسائر كبيرة ويضمن المحاسبة الفعلية للاستهلاك.