" target="_blank"> ads

مجلس الوزراء يحدد تعريفة الكهرباء الجديدة وسط ارتفاع تكلفة الإنتاج

أخبار مصر
بوابة الفجر

 صرح مصدر مطلع بوزارة الكهرباء أن مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن تحديد تعريفة بيع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الأسعار الحالية بنهاية الشهر المقبل.

 وأوضح المصدر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يقوم بوضع عدة سيناريوهات ومقترحات لرفع الأسعار، ثم يرفعها لمجلس الوزراء لمناقشتها. 

وأضاف أن سعر الدولار في التعريفة الحالية يبلغ نحو 30.9 جنيه، مما يؤثر بشكل كبير على تكلفة إنتاج كيلو وات الكهرباء.

وأشار المصدر إلى أن تكلفة الوقود تشكل نحو 70% من إجمالي تكلفة إنتاج الكهرباء. 

ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك، زادت كمية الغاز الطبيعي المستورد، الذي تقوم وزارة البترول باستيراده، بينما تدفع وزارة المالية قيمة الدعم بعد خصم الجزء الذي تورده وزارة الكهرباء، بسبب استمرار دعم أسعار الكهرباء.

تصريحات رئيس مجلس الوزراء

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تعمل على وضع تصور لزيادة أسعار الكهرباء مع استمرار دعم غير القادرين. 

وفي سياق متصل، عقد وزير الكهرباء اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة وشركات توزيع الكهرباء، حيث شدد على ضرورة زيادة نسب التحصيل من فواتير الكهرباء، وكذلك رفع نسب تركيب العدادات الكودية بدلًا من نظام الممارسة الذي يكبد الدولة خسائر كبيرة ويضمن المحاسبة الفعلية للاستهلاك.

الكهرباء مجلس الوزراء تعريفة الكهرباء ارتفاع اسعار الكهرباء
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على حكم حبس لاعبه حسين الشحات

مليون مبروك..لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة عبر بوابة الفجر ووزارة التربية والتعليم

عاجل.. حرمان حسين الشحات من ممارسة أي عمل رياضي لمدة 5 سنوات

الشهادة الاعدادية، ظهرت رسمي.. لينك ورابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الثاني

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد الحكم على حسين الشحات في قضية الشيبي

عاجل.. أول رد من بيراميدز بعد حبس الشحات لمدة عام

ظهرت حالا..نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس في محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 بالاسم "هنــــا الرابط HERE URL"