أول بيان لملاك إنتر ميلان الجدد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن صندوق الاستثمارات الأمريكي "أوكتري"، أمس الاثنين، التزامه ب "ضمان استقرار إنتر"، بعدما استحوذ عليه، بسبب عدم قدرة مجموعة "سونينج" الصينية على سداد ديون لمصلحته، بقيمة 395 مليون يورو (428 مليون دولار).

أول بيان لملاك إنتر ميلان الجدد

وقال الصندوق، في أول بيان نشر على موقع إنتر ميلان الإلكتروني بعد الاستحواذ: "نحن فخورون بأن تمويلنا ساهم في نجاح النادي، على مدى السنوات الثلاث الماضية".

وأضاف: "نتطلع بفارغ الصبر إلى العمل بشكل وثيق مع الإدارة الحالية للنادي، لمواصلة البناء على زخم هذه النجمة الثانية التاريخية.. ولهذا السبب نهدف إلى ضمان استقراره (إنتر) العملي والمالي".

وتخلت مجموعة سونينج عن السيطرة على إنتر لصالح أوكتري، بعد 3 أيام من تتويج النيراتزوري رسميا بلقب الدوري الإيطالي، للمرة العشرين في تاريخه.

وكانت سونينج قد اقترضت 275 مليون يورو، بفائدة بلغت 12%، قبل 3 سنوات، لدفع رواتب الجهاز الفني واللاعبين خلال جائحة كوفيد-19، التي عصفت بميزانيات الأندية في أوروبا، ووضعت حصتها المسيطرة في النادي كضمان للدين.

وكان يتعين على سونينج، المالكة للإنتر منذ 2016، سداد 395 مليون يورو لأوكتري، بحلول 21 أيار/مايو الجاري على أقصى تقدير.

واستعاد إنتر موقعه في إيطاليا وأوروبا، بعد استحواذ سونينج عليه في 2016، محرزا 7 ألقاب، بينها 2 في الدوري الإيطالي (2021 و2024)، كما خاض مباراتين نهائيتين في المسابقات القارية (يوروبا ليج 2020 ودوري الابطال 2023).
 

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