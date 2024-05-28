أجرى وفد يضم ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)، الإثنين مباحثات في تونس بشأن أزمة الاتحاد المحلي بعد حبس رئيسه وديع الجريء.

وفد من فيفا وكاف لبحث أزمة اتحاد الكرة في تونس

ويشرف على تسيير الاتحاد التونسي هيئة مؤقتة، منذ إيداع الجريء السجن، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، للتحقيق في شبهات فساد.

وتعطل إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء جدد للمكتب التنفيذي في مناسبتين لعدم استكمال القائمات المترشحة لكافة الشروط القانونية.

وقالت وزارة الشباب والرياضة إن الوضع يحتاج إلى ضرورة إعادة مراجعة القانون الانتخابي والنظام الأساسي للاتحاد.

وأضافت في بيان لها "إنه تم الاتفاق خلال اللقاء بوفد الفيفا على أن الحلول لا يمكن أن تكون مسقطة بل تشاورية وفي كنف احترام السيادة الوطنية".

وتابعت الوزارة "عبر ممثلو الاتحاد الدولي والكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم عن استعدادهم التام للتعاون مع تونس ودعمها بالتنسيق مع كل الأطراف في كنف الحياد والشفافية".

وضم الوفد مدير الاتحادات الأفريقية الأعضاء في الفيفا جيلسون فيرنانديز وممثل عن الكونفدرالية الأفريقية جون جاك ديان ومسؤول الحوكمة بالفيفا أحمد حراز.