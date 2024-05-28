يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا ضروريًا لصحة جيدة، ولكن مثل كل شيء، يمكن أن يكون هناك الكثير من الأشياء الجيدة.

في حين أن الماء أمر حيوي لأجسامنا لتعمل بشكل صحيح، فإن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى حالة خطيرة محتملة تعرف باسم تسمم المياه، لذا يجب الوقاية من تسمم المياة عن طريق التالي:-

كيفية الوقاية من تسمم المياه؟

إن الوقاية من التسمم المائي أمر بسيط ومباشر، وهو القيام بموازنة كمية الماء التي تتناولها مع احتياجات جسمك. فيما يلي بعض النصائح لتجنب الجفاف الزائد:

العطش مؤشر طبيعي على احتياجك للماء اشرب عندما تشعر بالعطش وتجنب إجبار نفسك على شرب كميات كبيرة من الماء إذا لم تشعر بذلك.

من المؤشرات المفيدة لحالة الترطيب هو لون البول عادة ما يشير البول ذو اللون الأصفر الفاتح أو ذو اللون الشاحب إلى الترطيب المناسب البول الداكن يشير إلى الجفاف، في حين أن البول الصافي قد يشير إلى الجفاف.

اضبط كمية المياه التي تتناولها بناءً على نشاطك البدني والبيئة ستحتاج إلى المزيد من الماء عند ممارسة الرياضة أو في الطقس الحار، لكن احذر من الإفراط في ذلك.

خلال فترات النشاط البدني الطويلة، فكر في تناول المشروبات التي تحتوي على إلكتروليتات للمساعدة في الحفاظ على مستويات الصوديوم ومنع نقص صوديوم الدم.