كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي وأهمية الكشف المبكر

يعد الفحص الذاتي للثدي (BSE) ممارسة استباقية وتمكينية يجب على كل امرأة تضمينها في روتينها، الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وهو المرض الذي يؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم، أمر بالغ الأهمية.

ومن خلال التعرف على المظهر والملمس الطبيعي لثدييهما، يمكن للأفراد التعرف على أي تغييرات غير عادية في وقت مبكر، مما قد ينقذ حياتهم.

أهمية الكشف المبكر

الكشف المبكر عن سرطان الثدي يمكن أن يزيد بشكل كبير من فرص نجاح العلاج عندما يتم تحديده في مرحلة مبكرة، يتسع نطاق خيارات العلاج، وغالبًا ما يتضمن تدخلات أقل عدوانية ويؤدي إلى نتائج أفضل.

ويمكن للفحوصات الذاتية المنتظمة أن تساعد الأفراد على التعرف على الحالة الطبيعية لثدييهم، مما يسهل ملاحظة أي تغييرات غير عادية قد تشير إلى وجود مشكلة.

يتضمن إجراء الفحص الذاتي للثدي منهجًا منظمًا، ومن الأفضل إجراؤه مرة واحدة شهريًا.

إليك دليل خطوة بخطوة:

1. اختر الوقت: حدد وقتًا ثابتًا كل شهر لإجراء الاختبار تفضل الكثيرات القيام بذلك بعد أيام قليلة من انتهاء الدورة الشهرية عندما يكون الثدي أقل عرضة للتورم أو الألم.

2. الوضعية: قف أمام المرآة واضعًا ذراعيك على جانبيك راقبي ثدييك بحثًا عن أي تغييرات في الحجم أو الشكل أو الكفاف بالإضافة إلى ذلك، ابحث عن التنقير أو التجعد أو التغيرات في نسيج الجلد.

3. ارفعي ذراعيك: ارفعي ذراعيك إلى أعلى ولاحظي ثدييك في المرآة مرة أخرى ابحثي عن أي تغيرات في وضع الحلمة أو أي علامات لخروج السوائل.

4. الاستلقاء: استلق على ظهرك مع وضع وسادة أسفل كتفك الأيمن وذراعك الأيمن خلف رأسكى استخدمي يدك اليسرى لفحص ثديك الأيمن. استخدمي أطراف أصابعك، مع إبقائها مسطحة ومتماسكة، لتتحسسي أي كتل أو سماكة أو عقدة صلبة قومي بحركات دائرية صغيرة بأطراف أصابعك لتدليك منطقة الثدي والإبط بالكامل.

5. الضغط المتنوع: ضعي ضغطًا خفيفًا على الأنسجة الموجودة أسفل الجلد مباشرة، وضغطًا متوسطًا على الأنسجة الموجودة في منتصف الثدي، وضغطًا قويًا على الأنسجة القريبة من الصدر والأضلاع.

6. اجلس: أخيرًا، أثناء الاستلقاء، تحسسي ثدييك أثناء الجلوس أو الوقوف تجد الكثيرات أنه من الأسهل اكتشاف التغيرات في نسيج الثدي أو الكتل عندما تكون في أوضاع مختلفة.

7. الإبلاغ عن أي تغييرات: إذا لاحظت أي تغييرات أثناء الفحص، مثل وجود كتلة أو سماكة أو تنقير أو تغيرات في نسيج الجلد، فاستشر أخصائي الرعاية الصحية على الفور لإجراء مزيد من التقييم.

وإذا تم الكشف أي تغييرات غير عادية، فمن المهم عدم الذعر العديد من تغيرات الثدي حميدة وغير سرطانية.

ومع ذلك، فإن استشارة مقدم الرعاية الصحية على الفور لإجراء مزيد من التقييم أمر بالغ الأهمية. وقد يوصون بإجراء اختبارات إضافية مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية أو الخزعة لتحديد سبب التغييرات.

في الختام، يعد الفحص الذاتي للثدي ممارسة بسيطة لكنها قوية تمكن الأفراد من التحكم في صحة ثديهم. ومن خلال دمج الفحوصات الذاتية المنتظمة في روتين حياتهم والإبلاغ عن أي تغييرات إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم على الفور، يمكن للأفراد المساهمة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي وربما إنقاذ الأرواح، ومن المهم أن نتذكر أن المعرفة قوة، والكشف المبكر هو المفتاح.