يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم كمية من السوائل أكبر مما يستهلك، وفي أشهر الصيف الحارقة، يكون الوقوع ضحية للجفاف أسهل مما تعتقد.

تغلب على الجفاف في موسم الصيف بهذه النصائح السريعة

الشمس تشرق والعرق يسطع وحرارة الصيف ترفع درجة حرارة الجسم أنت تتعرق جيدًا لتبرد، لكن هذا يستنزف جسمك من السوائل والكهارل التي تساعد عضلاتك وأعصابك على العمل بسلاسة، مما يؤدي إلى فقدان كوب من الماء على عكس العطش الذي يصيبك عندما تكون مصابًا بالجفاف بالفعل، حاول شرب الماء بانتظام طوال اليوم.

المشروبات الباردة: يستدعي الصيف تناول المشروبات المنعشة، لكن الكوكتيلات الحلوة والبيرة المثلجة يمكن أن تفي بالغرض الكحول مدر للبول، مما يعني أنه يزيد من إنتاج البول ويزيل السوائل التي يحتاجها الجسم.

أكلة التوابل: يمكن للأطعمة الحارة أن تغري حاسة التذوق لديك، ولكنها قد تجعلك تتعرق أكثر، عندما تكون الرغبة الشديدة في الكاري حقيقية، فمن المهم موازنة الحرارة مع الكثير من الماء.

الأسباب الخفية

يمكن أن يؤدي الإسهال والقيء بسرعة إلى الجفاف تأكد من شرب المزيد من السوائل إذا شعرت بتوعك. حتى الأنشطة التي تبدو غير ضارة مثل قضاء ساعات طويلة في الداخل وفي مكيف الهواء يمكن أن تسبب الجفاف لك، لذا احتفظ بزجاجة ماء في متناول يديك.

العمر مهم: مع تقدمنا ​​في العمر، تقل قدرة الجسم على تنظيم السوائل كبار السن والأطفال الصغار معرضون بشكل خاص للجفاف، لذا عليك مراقبتهم خلال فصل الصيف.

يمكن للجفاف أن يعيق متعة الصيف، ولكن الخبر السار هو أنه يمكن الوقاية منه؛ إليك بعض النصائح البسيطة:

احمل معك زجاجة ماء: اجعلها ملابسك الصيفية! إن إبقاء زجاجة ماء بجانبك بمثابة تذكير دائم للشرب.

شرب الماء: قد يبدو الماء العادي مملًا، ولكن إضافة شرائح الليمون أو الخيار أو التوت يمكن أن يجعل الأمور أكثر إثارة.

الحلويات المجمدة: المصاصات والمصاصات المنكهة هي طريقة ممتعة للاسترخاء وتناول بعض السوائل.

ترطيب الجسم بالفواكه والخضروات: البطيخ والخيار والخضروات ذات الأوراق الخضراء مليئة بالمياه والمواد المغذية الأساسية.