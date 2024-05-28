7 ممارسات صباحية لتحسين الصحة النفسية

الصحة لا تكتمل دون الصحة النفسية، ويمكن تحسين الصحة العقلية إلى حد كبير عن طريق تغيير عاداتنا وسلوكنا اليومي ومثل هذه العادات والسلوكيات عند تكرارها يوميًا يمكن أن تحسن المتغيرات المعرفية لدينا مثل الانتباه والتركيز وتسجيل الأحداث في الذاكرة واسترجاع الذاكرة، ويمكن لهذه العادات أن تقلل من انشغالاتنا القلقة وتتحكم في عواطفنا.

10 ممارسات صباحية لتحسين الصحة النفسية

بما أن الصباح يظهر أن النهار يكون أكثر هدوءًا وسلامًا من بقية اليوم، فإن دمج مثل هذه السلوكيات في الصباح بشكل خاص من شأنه أن يساعد في تعزيزها.

1. الطريقة الأبسط والأكثر فعالية لبدء اليوم هي الحفاظ على وقت محدد للخروج من النوم قد يكون لدى البعض منا عادة البقاء على السرير حتى بعد الاستيقاظ، والاستيقاظ بانتظام في وقت محدد من شأنه أن ينظم الساعة الداخلية لجسمنا سيكون جسمنا قادرًا على مزامنة الوظائف المهمة لجسمنا مثل الجوع وعادات الأمعاء وما إلى ذلك

كما أنه يساعدنا على إدارة الوقت بشكل جيد لأن أنشطتنا وعملنا وما إلى ذلك تقع أيضًا ضمن الروتين. تخطيطنا للعمل يتحسن، ويتحسن تركيزنا في العمل، والأهم من ذلك أنه يمنحنا نومًا سليمًا وهو أمر مهم للصحة العقلية العامة.

2. القيام ببعض الأنشطة المدروسة في الصباح يمكن أن يساعدنا في التعامل مع التوتر بشكل فعال، اليقظة الذهنية هي ظاهرة يكون لدينا فيها وعي لحظة بلحظة بأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا الجسدية والبيئة المحيطة، ونظرًا لأن وقت الصباح هادئ، فهو مثالي لممارسة الأنشطة الذهنية.

3. إحدى الطرق الأكثر فعالية لبدء اليوم هي عدم الاعتماد بشكل مفرط على الأجهزة والتشبث بها في الصباح، ولكن بدء اليوم بالتفاعل مع كل فرد من أفراد الأسرة، وتناول وجبة إفطار مشتركة إن أمكن، ويحافظ على الود في الأسرة.

4. إن الذهاب للمشي في الصباح مفيد ليس فقط لأن اليوم يبدأ بممارسة أنشطة بدنية معتدلة ولكنه يساعد أيضًا على الاستمتاع بنضارة ساعات الصباح والتفاعل مع عدد قليل من المعارف.

5. تناول وجبة إفطار صحية أمر مهم للغاية في الصباح لأن وجبة الإفطار الجيدة والمتناسبة والمغذية من شأنها أن تمدنا بالطاقة اللازمة طوال اليوم.

6. بدء اليوم في الموعد المحدد يساعدنا على إدارة الوقت بشكل جيد ويساعدنا على إنهاء عملنا في الوقت المحدد وهذا يساعدنا على الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة.

7. من أسهل الطرق لتحسين الصحة النفسية للإنسان هو الاهتمام بالنفس بشكل جيد إنه ينطوي على ارتداء ملابس جيدة، والحفاظ على النظافة، والامتناع عن عادات تعاطي المخدرات مثل تعاطي التبغ أو النيكوتين، والمشاركة في الأنشطة التي تجلب السعادة للشخص وما إلى ذلك إن بدء اليوم بعادات رعاية ذاتية جيدة ومنتظمة أمر جيد للصحة العقلية المثلى.