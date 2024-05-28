عاجل| وفاة الشاعر اللبناني محمد ماضي

منوعات
بوابة الفجر

رحل عن عالمنا الشاعر اللبناني محمد ماضي، صباح اليوم الثلاثاء، حيث أعلن الشاعر الغنائي أحمد ماضي، خبر وفاة والده.

وكتب أحمدماضي عبر حساباته على مواقع التواصل: إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبي في ذمة الله.

من هو الشاعر اللبناني محمد ماضي؟

والشاعر الراحل محمد ماضي، من أبرز شعراء الأغنية اللبنانية، وغنى من كلماته، نخبة من أبرز رموز الأغنية، ومنهم:-

ملحم بركات، راغب علامة، سميرة توفيق، نجوى كرم، علاء زلزلي، زين العمر، وائل كفوري، وائل جسار، فضل شاكر، وغيرهم.

كما أن المطرب فضل شاكر، قدم من أغاني الشاعر محمد ماضي، كلا من ياحياة الروح ومصيرك حبيبي، كما قدم وائل جسار، خسارة، وضحك الزمان، وانتهى الحب.

والمطرب راغب علامة قدم سهران لمين، بينما غنت المطربة نجوى كرم، أغنية الحلو من كلمات محمدماضي.

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