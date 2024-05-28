عاجل| وفاة النجم اللبنانى فؤاد شرف الدين

غيب الموت الفنان اللبنانى فؤاد شرف الدين، حيث رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد معاناة مع المرض.

وخضوع الفنان اللبنانى فؤاد شرف الدين منذ أسابيع لجراحة بالرأس عن عمر ناهز 83 عاما.

وكشف خبر وفاته الفنان نعمة بدوي نقيب الفنانين اللبنانيين، فيما كتب عبر حسابه على "فيس بوك":

«غيب الموت النجم الكبير الكابتن فؤاد شرف الدين، الذي أثرى السينما اللبنانية بالعديد من الأفلام وكذلك الشاشة الصغيرة بالعديد من المسلسلات».

وأضاف: «كان دائمًا يأخذ دور ضابط الأمن، لذا لقب بالكابتن».

واستكمل: «نقابة الممثلين تنعى إليكم الفنان فؤاد شرف الدين وتتقدم بأحر التعازي من لأسرته ولابنته الزميلة جومانة التي لازمته طوال فترة علاجه ولأصدقائه ومحبيه فى لبنان وفى العالم العربى، إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله».