مركز تحديث الصناعة يبحث استغلال الامكانيات التكنولوجية في تطوير التصنيع بمصر

في إطار مشاركة مركز تحديث الصناعة ضمن فريق عمل الدراسة الممولة من أكاديمية البحث العلمي وبالتعاون مع جامعة الجلالة حول "استثمار الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالدولة في التصنيع المحلى للأصناف الأكثر تكلفة إستيرادية ودليل مراجعة التكنولوجيا والهندسة العكسية للتحديث المستمر"، تم تنظيم ورشة لاستعراض نتائج ومخرجات الدراسة بمقر جامعة الجلالة بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الأستاذة/ دعاء سليمة ورئيس جامعة الجلالة الأستاذ الدكتور/ محمد الشناوي؛ كما شارك في ورشة العمل لفيف من نواب الشعب ورجال الصناعة والبحث العلمي.



واستعرض فريق عمل المركز خلال الجلسة الحوارية الثانية الدراسة التي تم إعدادها من قبل المركز حول القطاعات الصناعية والقطاعات الفرعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي أو تلك المؤهلة للبحوث والتطوير أو لإجراء الدراسات التكنولوجية ليتم دراستها تفصيليًا لتعزيز التعاون بين الصناعة والأكاديميا ضمن ملف تعميق التصنيع المحلي.



ومن المقرر أن يتم إتاحة الدراسة في أقرب وقت على الموقع الالكتروني لمركز تحديث الصناعة وذلك للاطلاع عليها.