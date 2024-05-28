تعرف علي اسعار الذهب اليوم الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤

استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، فيما يلي تحديثات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وفقًا لشعبة الذهب:

1. سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 استقرارًا خلال بداية جلسات الصاغة عند 3560 جنيهًا.

2. سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 استقرارًا أيضًا خلال بداية التداولات، حيث بلغ 3115 جنيهًا، مع زيادة قدرها 100 جنيه على متوسط سعر الجرام.

3. سعر الذهب عيار 18

ظل سعر الذهب عيار 18 ثابتًا عند 2670 جنيهًا خلال تعاملات الصاغة الصباحية.

4. سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب استقرارًا عند 24920 جنيهًا خلال بداية تداولات اليوم.

عيارات الذهب الأخرى



لم يتم تسجيل تغيير يذكر في أسعار الذهب للعيارات الأخرى، حيث استقرت أسعارها أيضًا.

السوق العالمي



سجل سعر الذهب عالميًا استقرارًا في بداية تداولات البورصة العالمية عند قيمة 2334.5 دولار.