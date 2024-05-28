جامعة المنصورة توقع تجديد بروتوكول تعاون مع هيئة "أمديست" لذوي الهمم

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة كوينسي ديرمودي - مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، تجديد بروتوكول تعاون مع هيئة "أمديست" لتمديد التعاون المشترك فى مركز خدمة للطلاب ذوي الهمم بالجامعة، من خلال برنامج المنح بالجامعات الحكومية ضمن مبادرة التعليم العالي.



شهد توقيع مراسم توقيع تجديد الاتفاقية الأستاذ الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية والمسئولة عن برنامج الإعاقة، الدكتورة نيفين عبد الخالق مدير مركز الأشخاص ذوي الهمم بالجامعة.

وأشاد الدكتور شريف يوسف خاطر بالتعاون مع هيئة "أمديست" و أن المركز يعد خطوة هامة أضافت لجامعة المنصورة في تحقيق رؤيتها وخطتها الاستراتيجية نحو دعم الطلاب ذوي الهمم ودمجهم مع أقرانهم، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير البيئة المناسبة لهم والاتاحة داخل الجامعة وتوفير كافة سبل الدعم لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة مع توفير الأدوات والتقنيات المناسبة لهم والتي تساعدهم على تحصيل العلم، كما دعمت الجامعة طلابها بالمنافسات المحلية والدولية واستطاع الطلاب تحقيق مراكز متقدمة على مستوى العالم والمستوى المحلى، وغيرها من الجوائز التي حققها الطلاب بإسم الجامعة.

وقال الدكتور محمد عطية البيومى إن توقيع اتفاقية تمديد التعاون المشترك مع هيئة أمديست تستهدف تنمية مهارات الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع من خلال تنفيذ عدة برامج تدريبية وورش عمل وأنشطة، يوفرها المركز، فضلًا عن توفير تدريبات للعاملين بالمركز، تمكنهم من تقييم الاحتياجات ووضع خطة عمل للنهوض بالمركز.



فيما أوضحت الدكتورة كوينسي ديرمودي - مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أن الهيئة تلتزم بتقييم إمكانية الإتاحة للطلاب ذوي الهمم بمقر المركز وتقديم الإرشادات اللازمة لجعله أكثر إتاحة إلى جانب إعداد مؤتمرات عن الإعاقة، والتسويق للمركز، بالإضافة إلى الترتيب لإجراء زيارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهدف دعم الكوادر العاملة بالمركز والطلاب، وتعزيز المهارات الإدارية لدى العاملين.



كما أكدت الدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية والمسئولة عن برنامج الإعاقة، أن هدف المركز هو حصول فئة ذوي الهمم على كامل حقوقهم، والاندماج مع المجتمع وممارسة كافة الأنشطة، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم خلال العملية التعليمية، مشيرة إلى أن الهيئة بصدد وضع خطط عمل وبرامج تستهدف تطوير القدرات، وتُمكن عملية الاستدامة للمركز.



وكان قد تم اختيار جامعة المنصورة ضمن 15 جامعة حكومية تم اختيارها لإنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعة، ويُعتبر إنشاء الخمسة عشر مركزًا جزء من برنامج منح الجامعات الحكومية الخاص بمبادرة التعليم العالي الأمريكية - المصرية لخدمة الاحتياجات الأكاديمية والبدنية والمجتمعية للطلاب ذوي الإعاقة داخل الحرم الجامعي وتعزيز المساواة في الحصول على التعليم العالي لذوي الإعاقة داخل الجامعات.

جانب من البروتوكول

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