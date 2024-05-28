الدوري السعودي يمنح كريستيانو رونالدو رقما عالميا جديدا

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب يصبح هدافا لأربعة دوريات مختلفة: الإسباني، والإنجليزي، والإيطالي، والسعودي.

الدوري السعودي يمنح كريستيانو رقما عالميا جديدا

وسجل كريستيانو (39 عاما) هذا الموسم مع النصر السعودي 35 هدفا في 31 مباراة في الدوري.

وتضمنت هذه الأهداف تسجيل "هاتريك" 4 مرات، و5 ثنائيات، آخرها أمس الإثنين أمام الاتحاد في الجولة الأخيرة.

ويتقدم كريستيانو على أقرب منافسيه على لقب الهداف، الصربي ألكسندر متروفيتش لاعب الهلال، البطل، بـ 7 أهداف.

وكتب كريستيانو، عبر حسابه على شبكة "إكس": "فخور بصناعة التاريخ كأول هداف في 4 دول".

وأضاف: "أود أن أتوجه بشكر كبير لجميع الأندية والزملاء والطواقم الذين ساعدوني في طريقي".