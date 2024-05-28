وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يغادر إلى سنغافورة للمشاركة بفعاليات قمة أسيا تك "Asia Tech Summit"

غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاهرة اليوم متوجهًا إلى سنغافورة فى زيارة تستغرق يومين للمشاركة فى فعاليات "قمة أسيا تك "Asia Tech Summit والتي يفتتحها السيد رئيس جمهورية سنغافورة؛ حيث تعد القمة حدثًا تكنولوجيًا رائدًا فى أسيا، يجمع القيادات العالمية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص فى المجالات التكنولوجية، كما تعد منصة للاقتصادات الرقمية الأسرع نموا فى العالم.



ويأتي مشاركة الدكتور عمرو طلعت في فعاليات القمة تلبية للدعوة الموجهة له من السيدة/ جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات بدولة سنغافورة.



ومن المقرر أن يشارك الدكتور عمرو طلعت فى حلقة نقاشية حكومية حول السياسات والإجراءات المطلوبة لتحقيق السلامة على الانترنت ضمن فعاليات "قمة أسيا تك ".



كما سيلتقى الدكتور عمرو طلعت على هامش فعاليات القمة مع مسؤولين حكوميين لبحث تعزيز التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



الجدير بالذكر أن "قمة أسيا تك "Asia Tech تهدف هذا العام إلى عقد حوار هادف حول السياسات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى والحوكمة والسلامة والحوسبة الكمية والاستدامة.

