تعاون جامعة عين شمس والمؤسسة الوطنية الصينية لتعليم اللغة الصينية

استقبلت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، البروفيسور/ يانغ واي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الصينية للتعليم الدولي للغة الصينية والوفد المرافق له.

وقد تناول اللقاء علاقات التعاون بين المؤسسة الوطنية الصينية وجامعة عين شمس منذ تبني جامعة عين الشمس مهمة تدريس اللغة الصينية منذ خمسينيات القرن الماضي بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن، وقدم رئيس المؤسسة الشكر لجامعة عين شمس على جهودها في مجال تعليم اللغة الصينية في مصر والعالم العربي من خلال الدور الرائد لأساتذة قسم اللغة الصينية بكلية الألسن في تعليم اللغة والثقافة الصينية.

كما وجّهت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة الشكر للمؤسسة الصينية على دعم المؤسسة لمعهد كونفوشيوس ودعم جهود جامعة عين شمس في تدريس اللغة الصينية والثقافة الصينية في مصر.

وكانت جامعة عين شمس أول جامعة بدأت تدريس اللغة الصينية في مصر وشمال إفريقيا والشرق الأوسط في خمسينات القرن الماضي، واليوم يستقبل قسم اللغة الصينية في جامعة عين شمس ٤٠٠ طالب سنويا حيث يدرس بالقسم ١٦٠٠ طالب في المرحلة الجامعية ويمنح القسم درجتي الماجستير والدكتوراه، ويوجد بالقسم أكثر من ٥٠ عضو هيئة تدريس، ويسهم أساتذة قسم اللغة الصينية في الإشراف على أقسام اللغة الصينية في العديد من الجامعات في مصر والعالم العربي.

وقد حصل العديد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعات الصينية، كما قام أعضاء هيئة التدريس بالقسم بالمهام العلمية بعد الدكتوراه في الجامعات الصينية.

وفي العام ٢٠١٧ تم تأسيس فصل كونفوشيوس في جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة قوانغدونغ للدراسات الأجنبية والذي ارتقى إلى معهد كونفوشيوس في العام ٢٠٢٠، ويستقبل معهد كونفوشيوس سنويا ١٦٠٠ طالب لدراسة اللغة الصينية من خلال الدورات الدراسية في ثلاث فصول دراسية على مدار العام ( الخريف والربيع والصيف )، كما ينظم المعهد ٣ مرات لامتحانات مستوى اللغة الصينية HSK وHSKK.

ويتولى معهد كونفوشيوس ترشيح الطلاب الدارسين بالمعهد للمنح الدراسية للدراسة في الجامعات الصينية كما ينظم المعهد بالتعاون مع جامعة قوانغدونغ للدراسات الأجنبية والمركز الصيني الدولي للغة الصينية دورات تدريبية للمدرسين المصريين ومعسكرات صيفية للطلاب.

وقد قام الوفد بزيارة لمقر معهد كونفوشيوس بالجامعة وقاعات التدريس وقاعات الامتحانات الإلكترونية التي نعقد بها الامتحانات الدولية لمستوي اللغة الصينية HSK وHSKK بكلية الألسن.