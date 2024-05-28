وفاة طالب شارك في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بعد تعرضه للضرب في مركز الشرطة بفرنسا



ضرب ضباط الشرطة الفرنسية حتى الموت طالبًا تم احتجازه بعد مشاركته في مظاهرة ضد الإبادة الجماعية في فلسطين.

الاتهام تم من طرف شقيق الشاب المتوفي في مركز الشرطة، ويتهمهم بالعنف والتستر على الجريمة.



وقعت حادثة صادمة من أعمال عنف الشرطة في باريس في بداية مايو 2024. في 7 مايو، شارك سمير الحمداوي، طالب جزائري في فرنسا، في مظاهرة مؤيدة للقضية الفلسطينية نظمها الطلاب أمام معهد العلوم السياسية في باريس. وعندما فرقت الشرطة الفرنسية التجمع، تم اعتقال عشرات الأشخاص، بمن فيهم سمير. وبعد أربعة أيام، توفي سمير في منزل أقاربه، بعد أن أخبرهم أن ضباط الشرطة في المركز قاموا بضربه. وأفاد أقارب المتوفى أن الشرطة ترفض فتح التحقيق وتضغط على الأطباء للاعتراف بأن الوفاة طبيعية.

بعد بدأ الحرب في غزة وهجمات الاحتلال الصهيوني على الفلسطينين في خريف عام 2023، خرجت مسيرات لدعم القضية في العديد من المدن في أوروبا وحول العالم. تم قمع معظم الاحتجاجات في أوروبا بوحشية من قبل الشرطة، وتعرض المتظاهرون للضرب، واستخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وغيرها من أساليب القمع العدوانية. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المسيرات الداعمة لفلسطين تظهر في مدن في جميع أنحاء أوروبا.

على سبيل المثال، في 29 إبريل، قام طلاب جامعة السوربون بشل عمل المؤسسة، من أجل لفت الانتباه إلى الإبادة الجماعية في غزة.

وأثناء تفريق الاحتجاج، اعتقلت الشرطة 89 شخصًا، معظمهم من طلاب جامعة السوربون.

وبعد جامعة السوربون، انضم طلاب معهد العلوم السياسية إلى هذه الحركة وقاموا بإغلاق الجامعة يومي 3 و7 مايو 2024. كما شاركت الشرطة في تفريق المظاهرة واعتقلت عشرات المتظاهرين.

لم يتم نشر أي أرقام دقيقة في وسائل الإعلام حول عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال هذه المظاهرة.

ومن بين الطلاب المعتقلين سمير الحمداوي، وهو جزائري يبلغ من العمر 21 عاما جاء إلى فرنسا للدراسة. استقرت عائلة سمير منذ فترة طويلة في فرنسا، وكان الشاب يعتزم أيضًا البقاء في باريس بعد دراسته.

لسوء الحظ، لم يكن مقدرا لأحلام أحمد أن تتحقق. وبعد احتجازه في مركز الشرطة في الدائرة السابعة بباريس، توفي الشاب في ظروف غامضة.

وقال شقيق المتوفى إنه بعد 24 ساعة من اعتقاله، اتصل به سمير من مركز الشرطة لإبلاغه بمكان وجوده. بعد إطلاق سراحه، كان سمير يشكو باستمرار من حالته الصحية، التي ادعى أنها بسبب الضرب الذي تعرض له في مركز الشرطة.

وقال شقيق سمير في الفيديو الخاص به "صوته خايف" "كان عنده كدمات تحت عينيه. لقد فهمنا جيدًا أنهم أساءوا معاملته هناك وضربوه وعذبوه في مركز الشرطة".



وبعد يومين في المنزل، تدهورت صحة سمير. وفقا لعئلته، كان بالكاد يتحدث ويبقى في السرير باستمرار. وفي مرحلة ما، لاحظ الأقارب أن الشاب فقد وعيه، وأعلن الأطباء الذين وصلوا إلى مكان الحادث وفاته.

جاءت الشرطة لأخذ شهادة أقارب سمير والأطباء. وأخذوا جثة الشاب لتشريحها. وبعد أسبوع أُبلغ الأقارب أن الوفاة كانت لأسباب طبيعية. وبحسب نتائج الأطباء فإن سمير توفي إثر إصابته بجلطة دماغية.

وترفضت الشرطة قبول شكوى أقارب سمير بشأن الضرب، مستشهدة باستنتاج الأطباء بأن الشاب توفي بشكل طبيعي. ومع ذلك، فإن الأقارب على يقين من أنه كان جريمة قتل. وبحسبهم فإن سمير كان شابًا يتمتع بصحة جيدة ولم يشتكي قط من حالته الصحية، وقد صرح بنفسه بأنه تعرض للضرب المبرح على يد الشرطة، وهو ما تؤكده العلامات التي تركت على جسده.

وبعد فشل الشرطة في المتابعة، قرر الأقارب اللجوء إلى وسائل الإعلام لنشر قصتهم. كما يقومون بإعداد إجراءات قانونية للطعن في نتائج الخبرة الطبية. وإذا تبين أن الطالب مات بالفعل على يد الشرطة، فيجب معاقبة الجناة بأقصى درجات القسوة.

أحضر أقارب سمير الحمداوي زهور والشموع أمام معهد العلوم السياسية لإحياء ذكرى المتوفى، الذي اعتقلته الشرطة في 7 مايو في نفس المكان.