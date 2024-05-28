الثنائي أحمد عيد ومحمد طارق ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي لمعسكر يونيو

ميكالي
ميكالي

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب المصري الاوليمبي عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولية المقبلة بشهر يونيو والذي  يستعد من خلاله المنتخب لخوض نهائيات اوليمبياد باريس المقرر إقامتها نهاية يوليو المقبل.

الثنائي أحمد عيد ومحمد طارق ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي لمعسكر يونيو

هذا وقد ضمت قائمة المنتخب 24  لاعبًا من بينهم الثنائي أحمد عيد ظهير أيمن الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وزميله محمد طارق قلب دفاع الفريق.

وفي سياق أخر، أعلن  حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني عن قائمة المنتخب لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والمقرر اقامتهما يومي السادس والعاشر من يونيو المقبل على الترتيب.

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هذا وقد ضمت قائمة المنتخب 25 لاعبًا من بينهم محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري حيث جاءت القائمة كالتالي:
محمد الشناوي،مصطفي شوبير،محمد عواد،مهدي سليمان،محمد عبد المنعم،رامي ربيعه،ياسر إبراهيم،احمد رمضان بيكهام،محمد هاني،أكرم توفيق،محمد حمدي،احمد فتوح،مروان عطية،حمدي فتحي،احمد نبيل كوكا،امام عاشور،احمد سيد زيزو،ناصر ماهر،محمد صلاح،مصطفي فتحي،محمود حسن تريزيجيه 
مصطفي محمد،محمد الشامي،أحمد أمين أوفا،محمد شريف
 

ميكالي محمد الشامي محمد الشناوي محمد عواد محمد هاني

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