السعودية والنمسا توقعان مذكرة تفاهم في المجال الاقتصادي

وقعت المملكة العربية السعودية والنمسا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة المقامة في فيينا.

وتهدف المذكرة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى تنويع وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك النمذجة الاقتصادية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتشجيع التعاون في مجالات التجارة، والصناعة، والبحث والتطوير، والسياحة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وتشمل تنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل الزيارات بين الخبراء، إلى جانب التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما تلتزم الأطراف بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتبادل المعلومات للأغراض المحددة في المذكرة.

وتأتي المذكرة في إطار اتفاقية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والتقنية الموقعة بين حكومتي البلدين في عام 2004.