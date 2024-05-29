" target="_blank"> ads

السعودية والنمسا توقعان مذكرة تفاهم في المجال الاقتصادي

الاقتصاد
بوابة الفجر

وقعت المملكة العربية السعودية والنمسا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة المقامة في فيينا.

 

وتهدف المذكرة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى تنويع وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك النمذجة الاقتصادية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتشجيع التعاون في مجالات التجارة، والصناعة، والبحث والتطوير، والسياحة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

 

وتشمل تنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل الزيارات بين الخبراء، إلى جانب التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما تلتزم الأطراف بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتبادل المعلومات للأغراض المحددة في المذكرة.

 

وتأتي المذكرة في إطار اتفاقية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والتقنية الموقعة بين حكومتي البلدين في عام 2004.

ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على حكم حبس لاعبه حسين الشحات

مليون مبروك..لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة عبر بوابة الفجر ووزارة التربية والتعليم

عاجل.. حرمان حسين الشحات من ممارسة أي عمل رياضي لمدة 5 سنوات

الشهادة الاعدادية، ظهرت رسمي.. لينك ورابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الثاني

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد الحكم على حسين الشحات في قضية الشيبي

عاجل.. أول رد من بيراميدز بعد حبس الشحات لمدة عام

ظهرت حالا..نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس في محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 بالاسم "هنــــا الرابط HERE URL"