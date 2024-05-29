اعتماد قانون لزيادة إنتاج التكنولوجيا الخضراء في الاتحاد الأوروبي

اعتمدت حكومات الاتحاد الأوروبي رسميًا قانونًا جديدًا لضمان إنتاج الاتحاد 40 % من ألواحه الشمسية وتوربينات الرياح والمضخات الحرارية وغيرها من معدات التكنولوجيا النظيفة ولمساعدة الصناعة الأوروبية على التنافس مع الصناعة الأمريكية والصينية.

وسيدخل قانون الصناعة الصفرية (NZIA) حيز التنفيذ بمجرد توقيعه من قبل رؤساء البرلمان الأوروبي والمجلس ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وتعتمد أوروبا - بشكل متزايد - على الصين التي من المتوقع أن تمتلك 80% من القدرة التصنيعية العالمية في مجال الطاقة الشمسية.

وحدد الاتحاد هدفا لعام 2030 يتمثل في إنتاج 40% من المنتجات التي يحتاجها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وستغطي هذه مشاريع الإنتاج الطاقة المتجددة والطاقة النووية والمضخات الحرارية والمحللات الكهربائية وغيرها.

ويهدف الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى الوصول إلى 15% من الإنتاج العالمي لهذه التقنيات بحلول عام 2040.