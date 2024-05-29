تباين أسعار السلع الأساسية في الأسواق يوم الأربعاء 29 مايو 2024

تزايدت معدلات البحث بين المواطنين لمعرفة أسعار السلع الأساسية في الأسواق لتلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية مثل الأرز، والسكر، والزيت.

اليوم، الأربعاء 29 مايو 2024، شهدت أسعار بعض السلع تباينًا.

فيما يلي نستعرض أسعار السلع الأساسية وفقًا لآخر تحديث للأسعار من بوابة مجلس الوزراء.

- **سعر الأرز المعبأ**: 34.08 جنيه للكيلو.

- **سعر الفول المعبأ**: 52.6 جنيه للكيلو.

- **سعر الدقيق المعبأ**: 24.92 جنيه للكيلو.

- **سعر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة)**: 85.68 جنيه للتر.

- **سعر السكر المعبأ**: 36.61 جنيه للكيلو.

- **سعر المكرونة المعبأة**: 18.53 جنيه للكيلو.

- **سعر العدس المعبأ (صحيح)**: 61.63 جنيه للكيلو.

- **سعر البيض البلدي**: 5.55 جنيه للبيضة.