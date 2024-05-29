منصة نسك: التسجيل والخدمات الإلكترونية لحجاج ومعتمري السعودية

تسعي وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية جاهدة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين، وقد أطلقت منصة رقمية حديثة باسم "نسك" تهدف إلى تقديم جميع الخدمات المتعلقة بباقات الحج والعمرة بشكل إلكتروني.

توفر منصة نسك تجربة متميزة للحجاج والمعتمرين، تسهل عليهم رحلتهم وتضمن راحتهم خلال أداء مناسكهم الدينية.

كيفية التسجيل في منصة نسك

1. الولوج إلى الموقع الرسمي:

- يبدأ التسجيل بزيارة الموقع الرسمي لمنصة نسك.

2. تسجيل الدخول:

- قم بتسجيل الدخول في المنصة باستخدام بيانات الحساب الخاصة بك.

3. إدراج البيانات المطلوبة:

- أدخل جميع البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل.

4. الضغط على زر "التالي":

- بعد إدخال البيانات، اضغط على زر "التالي".

5. اختيار الباقة المرغوبة:

- ستظهر لك صفحة تتضمن جميع باقات الحج المتاحة، اختر الباقة التي تناسب احتياجاتك.

6. الاطلاع على تفاصيل الباقة:

- قم بمراجعة كافة تفاصيل الباقة المحددة قبل الاستمرار في عملية الحجز.

7. الضغط على زر "حجز":

- عند التأكد من الباقة المناسبة، اضغط على زر "حجز".

8. سداد رسوم الباقة:

- أتمم عملية الحجز بسداد رسوم الباقة المختارة.

9. تأكيد عملية الدفع:

- أدخل المعلومات المطلوبة واضغط على زر "تأكيد" لاستكمال عملية الدفع.

10. طباعة الإيصال:

- بعد اكتمال العملية، اضغط على زر "طباعة" للحصول على الإيصال الذي يثبت إتمام عملية الحجز.

ضوابط التسجيل في منصة نسك

- يجب أن يكون الطلب الأول للمتقدم.

- غير مسموح بتقديم طلبات متعددة في نفس الموسم.

- يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في السعودية، ويحمل الجنسية السعودية.

- الفئات العمرية المسموح لها بالتقديم هي من عمر 15 عامًا فما فوق، مع وجود جواز سفر بصلاحية سارية.

- إذا كان المتقدم قد حج سابقًا، يجب أن يكون قد مر على آخر مرة حج له 5 أعوام على الأقل.

- يجب أن يكون لدى المتقدم هوية وطنية سارية خلال عملية التسجيل.

- يتطلب إرفاق جميع التصاريح التي تثبت تلقي المتقدم لجميع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا والأمراض المعدية.

من خلال التزام الحجاج والمعتمرين بالشروط المحددة، يمكنهم التمتع بكافة الخدمات المتقدمة التي تقدمها منصة نسك بسهولة ويسر، مما يضمن لهم تجربة حج وعمرة مثالية ومريحة.