قال المدير الفني لفريق إنتر ميامي، الأرجنتيني تاتا مارتينو، إن مدينة ميامي والولايات المتحدة تسمحان لليو ميسي "بالتحول للحظات قليلة إلى شخص عادي"، في إشارة إلى الزيارة التي قام بها بطل العالم نهاية الأسبوع الماضي إلى بطولة للشباب نظمها ناديه في ملعب تشيس في فورت لودرديل.

مارتينو: ميامي تسمح لميسي بالتحول لشخص طبيعي

واعتبر مارتينو خلال مؤتمر صحافي عشية مباراة إنتر ميامي بالدوري الأمريكي ضد أتلانتا يونايتد: "وجوده في مدينة ميامي والولايات المتحدة يسمح له بالتحول لبضع لحظات إلى شخص عادي، وهو يظهر أيضًا الالتزام تجاه النادي، لكونه مضيف هذه البطولة، هذه الأشياء تجعله سعيدًا للغاية لأنها تقربه ليصبح إنسان طبيعي".



ولم يلعب ميسي، حسب النادي، مباراة السبت الماضي على ملعب فانكوفر لتجنب رحلة الطائرة التي تستغرق 7 ساعات إلى المدينة الكندية، ولذا فقد وفر طاقته لمباراتي هذا الأسبوع ضد أتلانتا وسانت لويس.

وقال مارتينو: "الفكرة هي أن يلعب المباراتين، لكن علينا أولا أن نلعب مباراة الغد للتفكير في المباراة التالية".

وبعد مباراة السبت، من المتوقع أن ينضم ميسي إلى معسكر الأرجنتين، استعدادًا للمباريات الودية التي سيخوضها "التانغو" قبل بطولة كوبا أمريكا، البطولة القارية الأهم للمنتخبات في أمريكا الجنوبية والتي تحمل الأرجنتين أيضًا لقبها.

وقال مارتينو: "نعلم أن ميسي سيلعب السبت ثم سيذهب للانضمام لمنتخب الأرجنتين، الشيء الجيد أن مقرهم سيكون هنا في ميامي".