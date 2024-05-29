تعرف على توقعات اليوم الأربعاء لعالمة الفلك نيڤين أبو شالة حسب نور القمر بالبروج
أفصحت عالمة الفلك نيڤين أبو شالة، عن التوقعات اليومية للأبراج حسب نور القمر، وذلك خلال السطور التالية.
توقعات برج الحمل
الحمل: يوم للصداقات ولمقابلة الوجوه الجديدة أو قد تدخل أوساط ومعارف جديدة، يوم جيد وتكثر فيه في الحوارات وقد تنال مساعدات مختلفة ومن أطراف متعددة.
توقعات برج الثور
الثور: تشعر اليوم أنّ هناك الكثير من العراقيل أمامك وتواجه ضغوط مختلفة رغما ً عنك، اليوم يتطلب منك القليل من المرونة والتكييف بعيدًا عن التحدي والعناد.
توقعات برج الجوزاء
الجوزاء: يوم جيد وتشعر أنّ الأمور من حولك إيجابية والعلاقات هادئة ومرنة، ترتاح للأخبار وتتحمس لتناقش، اليوم تحركاتك أبعد من المحيط الاعتيادي.
توقعات برج السرطان
السرطان: تفاوض اليوم محيطك وتسعى لإيجاد حلول وتسوية أوضاع كانت معلقة، اليوم تتلقى التجاوب والقبول لتصحيح مسارات والدفع بها باتجاهات صحيحة.
توقعات برج الأسد
الأسد: الخلافات قريبة منك جدًا فانتبه لكلامك ولا تترك نفسك ضحية لتصرفات متسرعة قد توقعك بمشاكل أنت بغنى عنها اليوم.
توقعات برج العذراء
العذراء: المسؤوليات تتراكم اليوم في جدولك اليومي والمشاغل تتطلب منك المزيد من العمل والعطاء لإنجازها بالشكل الأمثل، اليوم لا تهدر وقتك وجهدك.
توقعات برج الميزان
الميزان: يوم جيد ومناسب لتعالج أحوالك وتدفع بها للأمام، اليوم علاقاتك مثمرة مع المحيط وتقوم بتصويب الأمور بما يخدم مصالحك.
العقرب: اليوم ضاغط ويحمل لك اضطراب في العلاقات والتشويش في بعض الأمور والظروف، اليوم ترهقك بعض الأحداث المتلاحقة بما يخص أوضاع عائلية وشخصية.
توقعات برج القوس
القوس: يوم للتواصل ولكي تعيد لقاءاتك بأهل أو أسرة أو أحباء مقربين، اليوم تكثر الدعوات والزيارات والمشاريع الاجتماعية التي تقربك من المحيط.
توقعات برج الجدي
الجدي: ضغوط مالية اليوم بسبب مصاريف أو مطالبات قد تكون عائلية، اليوم قد تفكر بطلب مساعدة أو تلاحق وعود أو مبالغ مالية ماضية.
توقعات برج الدلو
الدلو: يوم للحياة والحيوية وتبحث عن الطاقة من جديد، اليوم مسيطر على الأوضاع وتعيد ترتيب وضع شخصي في حياتك أو علاقة أو قد تدخل مصالحة ما.
توقعات برج الحوت
الحوت: مرهق نفسيًا اليوم وتشعر بالكآبة نتيجة ً لاضطراب بمشاعرك أو تبعد الآخرين عنك، حاول اليوم أن تطرد الأفكار والانفعالات التي تعيق تفكيرك السليم