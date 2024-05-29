" target="_blank"> ads

تردد قناة راديو دبنقا السودانية Radio Dabanga الجديد 2024 على النايل سات

تردد قناة راديو دبنقا السودانية Radio Dabanga الجديد 2024 على النايل سات

منوعات
تردد قناة راديو دبنقا
تردد قناة راديو دبنقا السودانية Radio Dabanga الجديد 2024

تعتبر قناة راديو دبنقا من أكثر القنوات الفضائية السودانية المميزة، حيث تهتم بتقديم أحدث الأخبار باللغة السودانية، لذلك استطاعت تكوين قاعدة جماهيرية في الوطن العربي، أيضا تتيح برامج متنوعة، كل ذلك مجانا دون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك حتى تتناسب مع جميع المواطنين، لذلك يرغب العديد في التعرف على ترددها، اليوم وفرنا لكم تردد قناة راديو دبنقا السودانية Radio Dabanga الجديد 2024 عبر النايل سات مع التعرف على خطوات تنزيلها.

تردد قناة راديو دبنقا السودانية Radio Dabanga الجديد 2024


قناة راديو دبنقا من أكثر القنوات الفضائية المميزة، حيث تهتم بعرض محتوى يعبر عن التراث السوداني مع تقديمها لأهم الأخبار التي تحدث في السودان، أصبحت لها شهرة واسعة بعد قيام الثورة السودانية، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:


القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 12398.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصويب الخطأ: ⅚.


كيفية ضبط تردد قناة راديو دبنقا على جهاز الإستقبال


بعد أن تعرفنا على ترددها، دعونا نتعرف على كيفية تنزيلها على جهاز التلفزيون من خلال فيما يلي:


افتح جهاز التلفزيون.
انقر على قائمة بواسطة ريموت الريسيفر.
انقر التثبيت اليدوي.
حدد القمر الصناعي.
ادخل التردد، معامل تصحيح الخطأ، الاستقطاب، معدل الترميز.
تأكد من المعلومات التي قمت بإدخالها.
اضغط على البحث.
ثم انقر على حفظ.


مميزات القناة


تتميز القناة بالكثير من المميزات التي جعلتها القناة الأولى في عرضها للمحتوى يتعلق بالسودان، للتعرف على هذه المميزات، تابع فيما يلي:

تهتم القناة بتقديم محتوى مهم ويفيد المشاهد.
تتيح العديد من البرامج الترفيهية التي يستمتع بها المواطنين.
تبث الأحداث التي تعرض في السودان بأفضل جودة.
تتيح برامج متنوعة مع أفضل المذيعين.
مجانية ولا تحتاج إلى دفع رسوم اشتراك.
قدمنا لكم اليوم تردد قناة راديو دبنقا السودانية Radio Dabanga الجديد 2024 عبر النايل سات مع معرفة أهم المميزات التي تتميز بها، وخطوات تنزيلها على جهاز التلفزيون، قوم بتنزيلها من أجل مشاهدة ما تتيحه من محتوى مميز ومتنوع.

قناة قناة راديو راديو دبنقا قناة راديو دبنقا تردد قناة راديو دبنقا السودانية Radio Dabanga الجديد 2024 على النايل سات

مواد متعلقة

أفضل هاتف سامسونج للفئة المتوسطة لعام 2024.. اخترنالك الأفضل

طرق التسجيل في منصة نسك..إستفاد من الخدمات للحجاج والمعتمرين 1446
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على حكم حبس لاعبه حسين الشحات

مليون مبروك..لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة عبر بوابة الفجر ووزارة التربية والتعليم

عاجل.. حرمان حسين الشحات من ممارسة أي عمل رياضي لمدة 5 سنوات

الشهادة الاعدادية، ظهرت رسمي.. لينك ورابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الثاني

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد الحكم على حسين الشحات في قضية الشيبي

عاجل.. أول رد من بيراميدز بعد حبس الشحات لمدة عام

ظهرت حالا..نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس في محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 بالاسم "هنــــا الرابط HERE URL"