تردد قناة راديو دبنقا السودانية Radio Dabanga الجديد 2024 على النايل سات

تعتبر قناة راديو دبنقا من أكثر القنوات الفضائية السودانية المميزة، حيث تهتم بتقديم أحدث الأخبار باللغة السودانية، لذلك استطاعت تكوين قاعدة جماهيرية في الوطن العربي، أيضا تتيح برامج متنوعة، كل ذلك مجانا دون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك حتى تتناسب مع جميع المواطنين، لذلك يرغب العديد في التعرف على ترددها، اليوم وفرنا لكم تردد قناة راديو دبنقا السودانية Radio Dabanga الجديد 2024 عبر النايل سات مع التعرف على خطوات تنزيلها.

تردد قناة راديو دبنقا السودانية Radio Dabanga الجديد 2024



قناة راديو دبنقا من أكثر القنوات الفضائية المميزة، حيث تهتم بعرض محتوى يعبر عن التراث السوداني مع تقديمها لأهم الأخبار التي تحدث في السودان، أصبحت لها شهرة واسعة بعد قيام الثورة السودانية، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:



القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12398.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: ⅚.



كيفية ضبط تردد قناة راديو دبنقا على جهاز الإستقبال



بعد أن تعرفنا على ترددها، دعونا نتعرف على كيفية تنزيلها على جهاز التلفزيون من خلال فيما يلي:



افتح جهاز التلفزيون.

انقر على قائمة بواسطة ريموت الريسيفر.

انقر التثبيت اليدوي.

حدد القمر الصناعي.

ادخل التردد، معامل تصحيح الخطأ، الاستقطاب، معدل الترميز.

تأكد من المعلومات التي قمت بإدخالها.

اضغط على البحث.

ثم انقر على حفظ.



مميزات القناة



تتميز القناة بالكثير من المميزات التي جعلتها القناة الأولى في عرضها للمحتوى يتعلق بالسودان، للتعرف على هذه المميزات، تابع فيما يلي:

تهتم القناة بتقديم محتوى مهم ويفيد المشاهد.

تتيح العديد من البرامج الترفيهية التي يستمتع بها المواطنين.

تبث الأحداث التي تعرض في السودان بأفضل جودة.

تتيح برامج متنوعة مع أفضل المذيعين.

مجانية ولا تحتاج إلى دفع رسوم اشتراك.

قدمنا لكم اليوم تردد قناة راديو دبنقا السودانية Radio Dabanga الجديد 2024 عبر النايل سات مع معرفة أهم المميزات التي تتميز بها، وخطوات تنزيلها على جهاز التلفزيون، قوم بتنزيلها من أجل مشاهدة ما تتيحه من محتوى مميز ومتنوع.