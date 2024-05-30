مصطفى حجاج يعلن دخوله عالم التمثيل

الفجر الفني
بوابة الفجر

 

حل المطرب مصطفى حجاج، مساء أمس الأربعاء، ضيفا في برنامج " أجمد 7 "، المذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، مع الإعلامية جيهان عبدلله، وتحدث خلال اللقاء عن العديد من الأسرار عن حياته الخاصة ومشواره الفني.

كشف "حجاج" خلال اللقاء، دخوله عالم التمثيل من خلال تفاصيل مشاركته في عمل سينمائي، في الفترة المقبلة، قائلا: "فيه مشروع فيلم جديد من إنتاج هاني محروس وانشالله هيبقى حاجة ضخمة جدا، وهو مش غنائي ولكنه مشروع كبير، وشغالين على السيناريو حاليا".


آخر أعمال مصطفى حجاج

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى حجاج الغنائية، هي أغنيته الجديدة “بنجيب القرش”، التي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب"، وشاركه الغناء حاتم عمور.

تفاصيل أغنية بنجيب القرش

أغنية" بنجيب القرش" غناء مصطفي حجاج وحاتم عمور من كلمات مصطفي حسن ومن ألحان كريم عاشور وتوزيع موسيقي أماديو وميكس وماستر وإنتاج هاني محروس.

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