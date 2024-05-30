الليلة.. لبنى ونس ضيفة في برنامج "عيش صباحك"

تحل الفنانة لبنى ونس، اليوم، ضيفة في برنامج "عيش صباحك"، الذي يقدمه الإعلاميين يوسف التهامي وفانا إمام، المذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن تكشف خلال الحلقة عن كثير من الأسرار حول حياتها الخاصة ومشوارها الفني، وتتحدث عن آخر أعمالها الفنية.



نشرت الصفحة الرسمية لراديو "نجوم إف إم" ، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،البوستر الرسمي للحلقة وعلقت عليه: "استنوا بكرة الفنانة لبنى ونس في عيش صباحك مع يوسف وفانا".



آخر أعمال لبنى ونس

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لبنى ونس الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "جعفر العمدة " بطولة الفنان محمد رمضان، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

شارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة"، بجانب الفنان محمد رمضان نخبة من النجوم أبرزهم: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، جمال حجازي، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جوري بكر، طارق النهري، ومن إخراج محمد سامي.