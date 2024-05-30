رامي صبري يطرح أغنية "القضية مكملة".. تضامنا مع غزة

الفجر الفني
رامي صبري
رامي صبري

 

طرح المطرب رامي صبري، خلال الساعات الأخيرة، أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "القضية مكملة"، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بعد تصاعد الأحداث مؤخرا في مدينة رفح.

ونشر "صبري" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام"، مقطع من الأغنية، وعلق عليه قائلا: "أكيد نهاية اللي افترى، أكبر عقاب من ربنا".

آخر أعمال رامي صبري

في سياق آخر، يذكر أن الفنان رامي صبري، طرح مؤخرا ألبوم "النهايات أخلاق"، عبر المنصات الرقمية وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.

تفاصيل أغنية "النهايات أخلاق"


تعد أغنية "النهايات أخلاق" هي الأغنية الأولى لرامي في ألبومه الجديد، وهي الأغنية الرئيسية للألبوم، الأغنية من كلمات أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع مكس ماستر وسام عبد المنعم وجيتار شريف فهمي ووتريات تامر غنيم.

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