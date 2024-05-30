البنك الأفريقي للتنمية يقدم قرضًا بقيمة 84 مليون يورو للمغرب

الاقتصاد
بوابة الفجر

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 84 مليون يورو في إطار مشروع دعم التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق الغابوية بالمغرب، حيث يستهدف قرابة 6،5 ملايين شخص يقطنون بالمناطق الريفية.


وذكر بيان صادر عن البنك، على هامش انعقاد اجتماعاته السنوية لعام 2024 بكينيا اليوم، أن هذا القرض يهدف إلى الإسهام في تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وتحسين مردودية إنتاج المياه، وتنمية ريادة الأعمال في المجال الغابوي وتربية الأحياء المائية.

كما سيساهم التمويل في إعادة تهيئة أربعة منتزهات مغربية، وتعزيز التنوع البيولوجي من خلال إعادة إدخال الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى صيانة الأراضي المتضررة من التعرية عبر معالجتها بيولوجيًا، ومساعدة المزارعين الشباب على الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم.

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