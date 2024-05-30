تعرف علي حالات بطلان إيصال الأمانة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية

حدد قانون الإجراءات الجنائية عدة حالات تجعل إيصال الأمانة المحرر من قبل شخص لصالح آخر "باطلًا".

وفقًا لسعد الدين حسين، المحامي بالنقض والاستئناف العالي، للجهات القضائية الحق في عدم الاعتداد بصحة إيصال الأمانة إذا لم تتوفر فيه الشروط التالية:

الشروط اللازمة لصحة إيصال الأمانة

1. بلوغ ونضج المودع لديه:

- يجب أن يكون الشخص الذي يتم إيداع الأمانة لديه بالغًا عاقلًا وراشدًا.

2. تأكيد عنوان المودع لديه:

- يجب أن يتحقق المودع من عنوان الشخص الذي يتم إيداع الأمانة لديه من خلال بطاقة الرقم القومي.

3. عدم ذكر تاريخ الإيصال:

- يجب ألا يتم ذكر تاريخ الإيصال حتى لا تنقضي الدعوى الجنائية بمرور المدة القانونية (ثلاث سنوات).

4. توقيع واضح أمام المودع:

- يجب أن يتم توقيع الشخص الذي يتم إيداع الأمانة لديه أمام المودع، ويجب أن يكون التوقيع واضحًا، ويفضل وضع بصمة إبهام اليد اليمنى للشخص المودع لديه على الإيصال.

5. هوية الشخص الأخير في حالة التعدد:

- إذا كان الإيصال يتضمن ثلاثة أشخاص، يجب أن يكون الشخص الأخير الذي يتم التسليم إليه معروفًا وله محل إقامة معلوم، ولا يكون شخصًا وهميًا.

6. تثبيت الإيصال في حافظة المستندات:

- عند إقامة دعوى بالطريق المباشر، يجب تثبيت الإيصال في حافظة المستندات بشكل جيد بحيث لا يمكن نزعه منها أو التلاعب به أو وضع إيصال آخر.

باتباع هذه الشروط، يمكن التأكد من صحة إيصال الأمانة وتفادي بطلانه وفقًا للقانون.