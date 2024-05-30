" target="_blank"> ads

رسمياً الآن .. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الجيزة “الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

رسميًا الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الجيزة “الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

تقارير وحوارات
الجيزة، الجيزة، محافظة
الجيزة، الجيزة، محافظة الجيزة، محافظة الجيزة، نتيجة الجيزة،

قدم لكم الآن تفاصيل نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2024، حيث بدأت نتائج الشهادة الإعدادية في الظهور تباعًا في كافة المحافظات. يمكن لطلاب محافظة الجيزة الاستعلام عن نتائجهم من خلال بوابة الجيزة الإلكترونية عبر الإنترنت، التي توفر النتائج فور اعتمادها. في هذا السياق، انتهت عمليات تصحيح الإجابات لكافة الطلاب، وتتم حاليًا مراجعة التصحيح من قبل لجان المراجعة لاعتماد النتائج رسميًا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الجيزة

من المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة خلال الساعات القليلة المقبلة. حيث أشار مصدر مسئول في مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن عملية تصحيح الأوراق قد انتهت، وتقترب عملية مراجعة التصحيح من نهايتها. وقد أفاد المصدر لعدد من المواقع الإلكترونية الموثوقة بأن النتائج ستكون متاحة قريبًا بعد اعتمادها من محافظ الجيزة ورفعها على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي

زيارة بوابة الجيزة الإلكترونية:

  • قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الجيزة الإلكترونية عبر الإنترنت.

اختيار مرحلة الشهادة الإعدادية:

  • بعد الدخول إلى الموقع، اختر "نتيجة الشهادة الإعدادية" من القائمة الرئيسية.

إدخال بيانات الطالب:

  • أدخل رقم الجلوس الخاص بك بدقة في الحقل المخصص.

عرض النتيجة:

  • اضغط على زر "بحث" لعرض النتيجة فور إعلانها رسميًا.

حسب البروتوكول المتبع في إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في مصر، يقوم أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بعرض النتائج على اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لاعتمادها رسميًا. بعد ذلك، يتم رفع النتيجة عبر الإنترنت وتوفير نسخة إلكترونية منها، بالإضافة إلى إرسال نسخة ورقية إلى المدارس.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي "الشهادة الإعدادية" برقم الجلوس اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024، بعد اعتمادها. وأكد موقع "مصراوي" أن عمليات المراجعة قد انتهت ولم يتبق سوى اعتماد النتيجة. كما أشار موقع "فيتو" إلى أن الإدارة التعليمية بجنوب الجيزة انتهت من عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وجمع الدرجات، وأنه سيتم اعتماد النتيجة صباح اليوم الخميس لتكون متاحة للطلاب.

نسبة النجاح والإعلان النهائي

صباح اليوم الخميس، قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، باعتماد نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح 87.5%. وحضر مراسم الاعتماد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة. يتم الآن رفع النتائج على البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة لتكون متاحة لجميع الطلاب.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الصف الثالث الإعدادي بسهولة ويسر، مما يتيح لهم الاطمئنان على مستقبلهم التعليمي والتخطيط للمرحلة الدراسية المقبلة. نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية.

الجيزة محافظة الجيزة نتيجة الجيزة نتيجة محافظة الجيزة نتيجة الاعدادية الجيزة الشهادة الاعدادية الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الشهادة نتيجة الاعدادية محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الإعدادية الجيزة 2024 محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 بالاسم ورقم الجلوس أوائل الشهادة الإعدادية نتيجة نت الصف الثالث الإعدادي 2024 البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة بوابة الجيزة التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني رابط نتيجة الشهادة الاعدادية لينك نتيجة الشهادة الاعدادية البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الشهادات رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالأسماء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه الجيزة 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني موقع المصري اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة pdf بوابة التعليم الاساسي أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على حكم حبس لاعبه حسين الشحات

مليون مبروك..لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة عبر بوابة الفجر ووزارة التربية والتعليم

عاجل.. حرمان حسين الشحات من ممارسة أي عمل رياضي لمدة 5 سنوات

الشهادة الاعدادية، ظهرت رسمي.. لينك ورابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الثاني

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد الحكم على حسين الشحات في قضية الشيبي

عاجل.. أول رد من بيراميدز بعد حبس الشحات لمدة عام

ظهرت حالا..نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس في محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 بالاسم "هنــــا الرابط HERE URL"