رسميًا الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الجيزة “الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

رسمياً الآن .. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الجيزة “الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

قدم لكم الآن تفاصيل نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2024، حيث بدأت نتائج الشهادة الإعدادية في الظهور تباعًا في كافة المحافظات. يمكن لطلاب محافظة الجيزة الاستعلام عن نتائجهم من خلال بوابة الجيزة الإلكترونية عبر الإنترنت، التي توفر النتائج فور اعتمادها. في هذا السياق، انتهت عمليات تصحيح الإجابات لكافة الطلاب، وتتم حاليًا مراجعة التصحيح من قبل لجان المراجعة لاعتماد النتائج رسميًا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الجيزة

من المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة خلال الساعات القليلة المقبلة. حيث أشار مصدر مسئول في مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن عملية تصحيح الأوراق قد انتهت، وتقترب عملية مراجعة التصحيح من نهايتها. وقد أفاد المصدر لعدد من المواقع الإلكترونية الموثوقة بأن النتائج ستكون متاحة قريبًا بعد اعتمادها من محافظ الجيزة ورفعها على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي

زيارة بوابة الجيزة الإلكترونية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الجيزة الإلكترونية عبر الإنترنت.

اختيار مرحلة الشهادة الإعدادية:

بعد الدخول إلى الموقع، اختر "نتيجة الشهادة الإعدادية" من القائمة الرئيسية.

إدخال بيانات الطالب:

أدخل رقم الجلوس الخاص بك بدقة في الحقل المخصص.

عرض النتيجة:

اضغط على زر "بحث" لعرض النتيجة فور إعلانها رسميًا.

حسب البروتوكول المتبع في إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في مصر، يقوم أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بعرض النتائج على اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لاعتمادها رسميًا. بعد ذلك، يتم رفع النتيجة عبر الإنترنت وتوفير نسخة إلكترونية منها، بالإضافة إلى إرسال نسخة ورقية إلى المدارس.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي "الشهادة الإعدادية" برقم الجلوس اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024، بعد اعتمادها. وأكد موقع "مصراوي" أن عمليات المراجعة قد انتهت ولم يتبق سوى اعتماد النتيجة. كما أشار موقع "فيتو" إلى أن الإدارة التعليمية بجنوب الجيزة انتهت من عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وجمع الدرجات، وأنه سيتم اعتماد النتيجة صباح اليوم الخميس لتكون متاحة للطلاب.

نسبة النجاح والإعلان النهائي

صباح اليوم الخميس، قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، باعتماد نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح 87.5%. وحضر مراسم الاعتماد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة. يتم الآن رفع النتائج على البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة لتكون متاحة لجميع الطلاب.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الصف الثالث الإعدادي بسهولة ويسر، مما يتيح لهم الاطمئنان على مستقبلهم التعليمي والتخطيط للمرحلة الدراسية المقبلة. نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية.