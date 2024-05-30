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ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة ٢٠٢٤ بالاسم أو رقم الجلوس gizaedu.net رسمياً

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة ٢٠٢٤ بالاسم أو رقم الجلوس gizaedu.net رسميًا

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ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للعام 2024 بعد اعتمادها رسميًا من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة. وقد أكدت وزارة التربية والتعليم انتهاء أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية في كافة المحافظات خلال اليومين القادمين، وسيتم رفع نتائج الامتحانات للطلاب عبر رابط مباشر على البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة. كما سيتم الإعلان عن النتيجة بالدرجات الكاملة في الترم الثاني داخل المدارس بعد اعتمادها رسميًا من المحافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 بعد انتهاء أعمال تصحيح أوراق الامتحانات للطلاب في كافة مدارس المحافظة. وأكدت الوزارة أن نشر النتائج سيكون تباعًا في المحافظات فور انتهاء أعمال التصحيح. يمكن للطلاب استخراج نتيجة الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية اليوم بعد اعتمادها بشكل رسمي وظهورها على المواقع الإلكترونية.

كيفية الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة

تنشر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الترم الثاني التي انتهت يوم 23 مايو. وأكدت الوزارة على سير عملية التصحيح بشكل سريع لإنهاء جميع الأعمال في اللجان. للاستعلام عن النتيجة، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى موقع محافظة الجيزة.
  2. اختيار "نتيجة الشهادة الإعدادية".
  3. إدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة.
  4. الضغط على رابط "استعلام" أو "عرض النتيجة".
  5. ستظهر أمامك درجات الامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط

بعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي، سيتم رفع درجات الامتحانات في جميع المدارس. من المتوقع صدور النتيجة اليوم داخل المدارس، حيث تم بالفعل رفعها على البوابة الإلكترونية للمحافظة. يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس أو بالاسم فقط. كما توفر بوابة "نتيجة نت" نتائج امتحانات الترم الثاني للطلاب بعد اعتمادها رسميًا، مما يسهل على طلاب جميع المحافظات الحصول على نتائجهم.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس

تنشر كل محافظة رابط استعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بعد انتهاء أعمال التصحيح بشكل رسمي. يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم عبر الدخول إلى البوابة التعليمية الخاصة بالمحافظة أو من خلال المدرسة التابعين لها. بهذه الطريقة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائجهم بسهولة ويسر، مما يساعدهم في التخطيط للمرحلة الدراسية المقبلة.

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