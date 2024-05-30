المنشاوى يجدد تكليف الدكتورة مديحة درويش منسقًا عامًا للأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط

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المنشاوي
المنشاوي

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الخميس، قرارًا بتجديد تكليف الدكتورة مديحة حسني أحمد درويش عميد كلية الطب البيطري، منسقًا عامًا للأنشطة الطلابية بالجامعة، وذلك لمدة عام.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوى؛ الدكتورة مديحة درويش علي تجديد تكليفها لهذا المنصب المهم، موجهًا بمواصلة دعم ورعاية كافة الأنشطة الطلابية، والمشاركة في مختلف المحافل والمسابقات، على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، مشيرا إلى أهمية اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، وفتح مسارات جديدة للأنشطة الطلابية، وذلك في إطار من المعرفة، والفكر السليم، ودعم قيم الوﻻء، والانتماء ﻟلوطن.

والجدير بالذكر، أن الدكتورة مديحة درويش شغلت عددًا من المناصب الأكاديمية، بكلية الطب البيطري، من بينها: رئيسًا لقسم السلوكيات ورعاية الحيوان والدواجن، ورئيسًا لقسم طب الأحياء المائية ورعايتها، ووكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ثم عميدًا للكلية، ومستشارًا للجنة العليا للأنشطة الطلابية، ومنسقًا عامًا للأنشطة الطلابية بالجامعة.

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