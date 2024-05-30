في ذكرى وفاة حسن حسني.. تعرف على تفاصيل وصيته لـ هاني رمزى

الفجر الفني
بوابة الفجر

 

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير حسن حسني، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم في عام 2020، عن عمر ناهز الـ 84 عام، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة، والتي مازالت خالدة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الأن.

وكشف الفنان هاني رمزي، في لقاء تلفزيوني سابق، عن وصية حسن حسني له قبل وفاته قائلا:" الجزء الثاني من غبي منه فيه حلم من أحلامي ووصية حسن حسني وطلعت زكريا ".

وأضاف: "نيللي كريم متحمسة ورامي إمام متحمس، لكن بجد دا أصعب فيلم أنا ممكن اعمله في حياتي لأن نجاح الجزء الأول كان قوي جدا ولذلك لازم التاني يبقى أحلى من الأولاني، أو على الأقل بحلاوة الأولاني".

آخر أعمال هاني رمزي

يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني رمزي الفنية، هو مشاركته في مسلسل "العائدون" بطولة أمير كرارة، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2022، وحقق العمل نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه.

أبطال وصناع مسلسل العائدون

شارك في مسلسل "العائدو "ن العديد من الفنانين، أبرزهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمد ممدوح، محمود عبد المغني، محمد فراج، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال حسن حسني أفلام حسن حسني وهاني رمزي اخبار حسن حسني اسرة حسن حسني

مواد متعلقة

في ذكرى وفاة حسن حسني.. تعرف على أبرز محطاته الفنية

ads
ads

الأكثر قراءة

الرابط الرسمي URL.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 بـ رقم الجلوس في محافظة الدقهلية.. نتيجتك الآن عبر بوابة الفجر

{مبروووك النجاح}.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية بـ رقم الجلوس أو الاسم من هـنـــا {كشف الأوائل PDF}

نتيجتك PDF.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة الدقهلية بـ رقم الجلوس رابط URL مباشـــر الآن

{الناجح يرفع إيده}.. نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية بـ رقم الجلوس الترم الثاني 2024 رابط سريع رسمي مباشــر URL ONLINE

هــنــا نتيجتـك.. نتيجة إعدادية الدقهلية 2024 بـ رقم الجلوس أونلاين ONLINE مدينة المنصورة HERE

عاجل.. اسلام التركي ينعي النجم محمود الليثي والنجم حماده الليثي في وفاه والدته

بالقوة الضاربة.. بوروسيا دورتموند يتجه إلى "ويمبلي" لتحقيق حلم دوري الأبطال

تعليق "غريب" من أنشيلوتي بعد إقالة تشافي من تدريب برشلونة