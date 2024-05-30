سر تصدر ياسمين رئيس تريند "جوجل"

الفجر الفني
بوابة الفجر

 

تصدر اسم الفنانة ياسمين رئيس تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الأخيرة الماضية، وذلك قبل ساعات من حفل زفافها اليوم الخميس في القلعة، على  رجل الأعمال عبدالعزيز، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن والأهل والأقارب.


وقد تصدرت ياسمين التريند خلال الأيام الماضية بعد أن قامت عمل حفل حناة بحضور صديقاتها من الوسط الفني والتي كان أبرزهم صبا مبارك ودينا الشربيني.


آخر أعمال ياسمين رئيس

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

أبطال وصناع مسلسل "جودر"

شارك في بطولة مسلسل "جودر" بجانب ياسر جلال عدد كبير من الفنانين أبرزهم:ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، والعمل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

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