ظهرت الآن.. نتيجة أولى وثانية ثانوي بالمدارس

بوابة الفجر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن ظهور نتيجة نهاية العام الدراسي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بالمدارس للعام الدراسي 2023/2024.

وعلى صعيدا أخر، اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني  لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤  بنسبة نجاح ٨٤.٧ % وبلغ عدد المتقدمين  للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالب وطالبة  حضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالب وطالبة ونجح ١٥٧٣٣٦.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ٩٣.٨%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٩١ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.٦  %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤% ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٢.٣ %.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى  المحافظة بنسبة نجاح ٩٧.٣٥ %، تليها إدارة  شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٧.٢٩ % وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦%.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم  أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنــــــا بإدخال رقم الجلوس.

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة نهاية العام الدراسي الصفين الأول والثاني الثانوي
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