ظهرت الآن.. نتيجة أولى وثانية ثانوي بالمدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن ظهور نتيجة نهاية العام الدراسي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بالمدارس للعام الدراسي 2023/2024.

وعلى صعيدا أخر، اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٨٤.٧ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالب وطالبة حضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالب وطالبة ونجح ١٥٧٣٣٦.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٣.٨%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٩١ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.٦ %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤% ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٢.٣ %.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٧.٣٥ %، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٧.٢٩ % وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦%.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنــــــا بإدخال رقم الجلوس.