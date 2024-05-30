"عندي عقود والتزامات".. عصام صاصا يوجه رسالة للجمهور

وجه مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا رسالة لجمهوره، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد تعرضه لانتقادات كثيرة بسبب إحياءه حفلات غنائية في الفترة الأخيرة، رغم أنه متسبب في حادث دهس شاب على الطريق الدائري.



كتب "صاصا":"بسم الله الرحمن الرحيم.. ربنا وحده يعلم أنا بكتب الكلام دا، وأنا عامل ازاي وفيا أيه.. أنا بقالي أكتر من شهر قاعد من غير شغل، ومعنديش أي حاجه أعملها، غير أني قاعد، وما باليد حيلة، مستني قضاء ربنا سبحانه وتعالى، ومحدش هيفهم أو هيحس بالموضوع غيري، أنا مطلعتش اتكلمت وعدت وزدت في الموضوع كتير، ومحدش شافني حتى بفيديو قلت أي كلمة خالص، لكن عندي شغلي وعندي عقود والتزامات، لما أعملها وأخلصها يا إما هدخل في قصة تانية.. أنا مش قدها، وشرط جزائي".

وأضاف: "أنا هنزل شغلي وهشتغل، لأني مش بإيدي أي حاجة غير إني أعمل كده، أنا عندي أمي وأخويا وعندي مراتي وابني، وفرقة فيها أكتر من 35 شخص في رقبتي أنا شاب لسه ببدأ حياتي، ولسه بقول يا رب.. مصاريف البيت والأقساط والحاجات دي كلها اللي أنتم متعرفوش عنها حاجة، مين اللي هيدفعها، أنا طالع أتكلم لأن ما باليد حيلة غير أنكم لازم تفهموا إن كل اللي بتسمعوا مش صح، الفلوس والقصور والعربيات، كل ده مش صح، وحال الناس اللي شغالين معايا، كل دول حالهم، واقف بسببي أنا كل دول ليهم بيوت وعيال ودنيا تانية خالص".

وتابع:"انا عارف ومتاكد ان ربنا مش هيورينا الشر ومش هيوريني اي حاجه وحشه ده ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالي وانا راضي ب كل حاجه ومش هقول غير الحمدلله علي كل شئ والحمدلله واللي ربنا كاتبهولي هشوفوا.. سوا خير أو شر محتاج من كل الناس اللي بتحبني تدعيلي من قلبها بجد انا عمري ما كنت شخص مؤذي وعمري ما كنت شخص وحش مع حد.. ربنا كبير..وحشتوني أو ي يا احلي جمهور في الدنيا عصام صاصا".