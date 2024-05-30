يلعب النوم دورًا حيويًا في نمو الأطفال وتطورهم ورفاههم بشكل عام، وعندما يعاني الأطفال من فقدان النوم، سواء كان ذلك بسبب عادات النوم السيئة، أو الحالات الطبية، أو العوامل البيئية، يمكن أن يكون لذلك آثار عميقة على جوانب مختلفة من صحتهم الجسدية، والوظيفة المعرفية، والرفاهية العاطفية، والسلوك.

قلة النوم وتأثيرها على صحة الطفل

ومن الناحية الفسيولوجية، يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى تعطيل تنظيم الهرمونات، بما في ذلك تلك المشاركة في النمو، والسيطرة على الشهية، ووظيفة المناعة.

وبالتالي، قد يكون الأطفال المحرومون من النوم أكثر عرضة لخطر السمنة وضعف جهاز المناعة وزيادة التعرض للأمراض.

كما تم ربط فقدان النوم المزمن بزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية في وقت لاحق من الحياة.

ومن الناحية المعرفية، يعد النوم ضروريًا لتعزيز عمليات التعلم والذاكرة يمكن أن يؤدي عدم كفاية النوم إلى إضعاف الانتباه والتركيز ومهارات حل المشكلات، مما يؤدي إلى انخفاض الأداء الأكاديمي. علاوة على ذلك، قد يواجه الأطفال المحرومون من النوم صعوبة في الإبداع والتفكير النقدي وقدرات اتخاذ القرار، مما يعيق نموهم المعرفي العام وتحصيلهم التعليمي.

عاطفيًا، يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى تفاقم اضطرابات المزاج وخلل التنظيم العاطفي لدى الأطفال يعد التهيج وتقلب المزاج والحساسية المتزايدة للضغوطات من المظاهر الشائعة لنقص النوم.

قد يساهم الحرمان من النوم لفترات طويلة في تطور اضطرابات القلق، والاكتئاب، ومشاكل الصحة العقلية الأخرى، مما يؤثر على الصحة العاطفية العامة للأطفال ونوعية حياتهم.

من الناحية السلوكية، غالبًا ما يُظهر الأطفال المحرومون من النوم فرط النشاط والاندفاع وصعوبة تنظيم عواطفهم وسلوكياتهم وقد يظهرون المزيد من العدوان والتحدي والسلوك المعارض، مما قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع أقرانهم والمعلمين ومقدمي الرعاية.

يمكن أن يؤدي نقص النوم أيضًا إلى إضعاف القدرة على الحكم وصنع القرار وتقييم المخاطر، مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث وإصابات.

ومن الناحية الاجتماعية، يمكن أن يعيق النوم غير الكافي قدرة الأطفال على الانخراط في التفاعلات الاجتماعية، وتكوين الصداقات، والتنقل في المواقف الاجتماعية بفعالية قد يتداخل الإرهاق والتهيج مع مهاراتهم الاجتماعية وتواصلهم، مما يؤدي إلى الانسحاب الاجتماعي أو العزلة.

قد يواجه الأطفال المحرومون من النوم صعوبة في المشاركة في الأنشطة اللامنهجية والهوايات والتفاعلات الجماعية، مما يؤثر على نموهم الاجتماعي واندماجهم.

من الناحية التنموية، يمكن للحرمان المزمن من النوم خلال الفترات الحرجة من النمو والنضج أن يعطل جوانب مختلفة من نمو الطفل قد تتأثر المهارات اللغوية والتنسيق الحركي والتطور الاجتماعي والعاطفي سلبًا، مما يؤدي إلى تأخيرات في النمو وعواقب طويلة المدى على الأداء العام والرفاهية.

أعراض الحرمان من النوم

* النوم دون قصد (مثل قراءة الجريدة أو مشاهدة التلفاز.

* النوم بسرعة عند الذهاب إلى السرير.

*النوم لساعات طويلة في عطلة نهاية الأسبوع.

* سنأخذ القيلولة.

تشير الدراسات إلى أن قضاء ساعتين أو أكثر أمام الشاشات في المساء يمكن أن يعطل بشكل خطير تدفق الميلاتونين اللازم للنوم.

فكر في إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الإلكترونية قبل ساعة واحدة على الأقل من موعد النوم، على الأقل حاول قراءة كتاب أو الاستحمام أو القيام بأي نوع آخر من أنشطة الاسترخاء.

عادات يومية تساعدك على النوم

* إنشاء جدول نوم روتيني — من المهم وضع جدول زمني للنوم اذهب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة واستيقظ في نفس الوقت كل يوم.

* إدارة مستوى التوتر لديك - حاول تقليل الضغوطات في حياتك إن إعداد قائمة بكل الأشياء التي تدور في ذهنك في وقت مبكر من المساء قد يساعد في تقليل القلق أثناء الليل.

* تقييد استخدام التلفزيون والهاتف المحمول - حدد الوقت الذي تقضيه في استخدام التلفزيون والهاتف المحمول في اليوم وأغلق جميع الأجهزة قبل ساعتين من النوم.

* استخدم سريرك للنوم فقط لا تقرأ، أو تشاهد التلفاز، أو تأكل، أو تقوم بمهام العمل، أو تستخدم أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أثناء وجودك في السرير تدريب عقلك على ربط سريرك بالنوم فقط.

* تجنب القيلولة أو الحد منها - إذا كنت بحاجة إلى القيلولة، فافعل ذلك قبل الساعة 3 مساءً واقتصر القيلولة على 30 دقيقة أو أقل يمكن للقيلولة القصيرة أن تنعشك خلال النهار، ولكن عندما تنام لفترة أطول من 30 دقيقة، يبدأ جسمك في الدخول في دورة نوم أعمق.

في الختام، يمكن أن يكون لقلة النوم آثار متعددة الأوجه على الأطفال، تشمل الصحة البدنية، والوظيفة المعرفية، والرفاهية العاطفية، والسلوك، والتفاعلات الاجتماعية، ومراحل النمو يعد إدراك أهمية النوم الكافي وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز عادات النوم الصحية أمرًا ضروريًا لدعم الصحة العامة للأطفال ونموهم وتطورهم الأمثل.