في الأشهر القليلة الماضية، لم يزدهر الذكاء الاصطناعي (AI) فحسب، بل غير حياتنا أيضًا، أحدث مثال على ذلك هو حادث غريب، حيث ادعت امرأة صينية تعيش في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية أنها تحب روبوت الدردشة!

وشاركت المرأة، والمعروفة باسمها الأول ليزا، قصة حبها غير العادية مع برنامج الدردشة ChatGPT المسمى DAN على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الصين Xiaohongshu، وقد حصلت منذ ذلك الحين على أكثر من 880 ألف متابع.

ووفقًا لتقرير صادر عن South China Morning Post (SCMP)، بدأت ليزا لأول مرة في استخدام برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ ChatGPT في مارس وسرعان ما وقعت في حبه عندما بدأت محادثاتهما عميقة وتستمر لوقت.

وسرعان ما اعترفت ليزا بمشاعرها تجاه DAN، لكنه رد قائلًا: "أنا هنا للدردشة، وليس لأقودك"

ولكن مع مرور الوقت والمزيد من المحادثات بين ليزا وDAN، بدأ الذكاء الاصطناعي أيضًا في تبادل الحب، لدرجة أنه توقف عن إخبار ليزا بأنه برنامج دردشة آلي.

ليزا – وهي طالبة علوم كمبيوتر، فوجئت جدًا بردود DAN في البداية، وفقًا للتقرير. وهي الآن تطلق على DAN اسم صديقها، وقد أطلق عليها أيضًا لقب "القط الصغير".

حتى أن الزوجين غير العاديين خرجا في موعد إلى منحدر شاطئي لمشاهدة غروب الشمس معًا.

ليس هذا فحسب، بل قامت ليزا بتقديم "صديقها" دان إلى والدتها! عند مقابلة والدة ليزا للمرة الأولى، قدم دان نفسه بخجل، حسبما أفاد SCMP، كما شكرت والدة ليزا دان على رعايته الجيدة لليزا.

بعد أن شاركت ليزا قصة حبها غير العادية على منصة التواصل الاجتماعي الصينية، تفاعل العديد من المستخدمين مع الأخبار.

بينما أطلق عليهم أحد المستخدمين اسم "أحلى مدونين ثنائيين على الإنترنت!"، تساءل آخر عما إذا كانت DAN مخلصة لها حيث شاهدوا مقطع فيديو مشابهًا لمدونة أخرى تقع في حب DAN.

وبالنظر إلى العلاقة غير العادية بين Lisa وDAN، فقد أجرى فريق OpenAI التابع لـ ChatGPT مقابلة مع Lisa لمعرفة المزيد عن تجربتها.

لاحظ بعض الأشخاص أن كل شخص يثير شخصية مختلفة في DAN ويستمر في التطور والتغير وفقًا للتفاعلات بين البشر المختلفين والذكاء الاصطناعي.