كيف يمكن للكواكب أن تساعدك على اختيار المسار المهني المناسب لك؟

كل علامة وكوكب تحكم مهارات ومواهب محددة، ومخطط ميلادك عبارة عن خريطة لوضع الكواكب في وقت ولادتك، والتي يمكن أن تكشف عن ترتيبك الفلكي الغريب.

من خلال تحليل الرسم البياني الخاص بك، يمكنك اكتساب المعرفة حول كوكبك الحاكم والعلامات البارزة وغيرها من التحديدات الفلكية التي قد تؤثر على حياتك المهنية.

وقد يساعدك أيضًا في فهم قوتك الفريدة ومجالات اهتمامك إلى جانب مجالات العمل والمشاريع الأفضل والأكثر إرضاءً لمهنة محتملة.

وإليكم نظرة ثاقبة للحياة المهنية للشخص وإنجازاته وصورته العامة وتقديره، وعند فحص مخطط الميلاد للحصول على رؤى متعلقة بالمهنة، ضع في اعتبارك ما يلي:

يتعلق البيت العاشر بحياتك المهنية وتطلعاتك المهنية وإنجازاتك، الكواكب الموجودة في المنزل العاشر والعلامة الموجودة على أعتابها (البداية) تشير إلى خط حياتك المهنية ونجاحك.

تؤثر العلاقات الزاوية التي تربط الكواكب الأخرى بالمنزل العاشر على طاقة المنزل العاشر وتوفر معلومات إضافية حول حياتك المهنية.

منتصف السماء

تمثل أعتاب المنزل العاشر صورتك العامة وسمعتك وحياتك المهنية نقطة مهمة في مجلة الميلاد قد تحلل حياتك المهنية.

كوكب المشتري - كوكب التقدم يدل على المهن التي تتعلق بالروحانية والفلسفة والقانون والتعليم العالي ويكشف موقعها في مجلة الميلاد عن نطاق النجاح والموارد والمساعي الفكرية.

يرتبط زحل بالانضباط والمسؤولية لأنه يؤثر على تلك المهن المنظمة والتي تتطلب المثابرة الكاملة والتصميم والتحمل مثل المحاسبة والهندسة والإدارة.

يشير المريخ إلى الطموح والقيادة والطاقة في مساعيك المهنية يمكن أن يوفر تحليل هذه العوامل في سياق برجك فهمًا شاملًا لميولك المهنية والتحديات والفرص المحتملة.

تشير علامة البروج إلى مهنة الشخص وتؤثر عليها وتوجهه لاختيار المهنة المناسبة وفقًا لمجلة الميلاد هناك اثني عشر قسمًا فرعيًا لعجلة البروج، وكل قسم يشير إلى "بيت" مكان البروج.

برج الحمل: أولئك الذين ينتمون إلى برج الحمل مناسبون تمامًا للقوات النظامية والإدارة والهندسة والعقارات والبناء والضيافة.

برج الثور: يمكنهم التركيز على الأنشطة المتعلقة بالفنون والإعلام والأزياء والتصميم الجرافيكي.

الجوزاء: المهن المتعلقة بالعمولات والاستشارات والشؤون المالية ستكون مفيدة لمواليد برج الجوزاء.

السرطان: المجال الموجه نحو الأعمال التجارية سيفيد أولئك الذين ينتمون إلى برج السرطان.

الأسد: يمتلك مولود الأسد السلطة والصفات القيادية التي تقوده إلى العمل في قسم السلطة أو الوظائف الإدارية.

الجدي: برج الجدي مفيد للزراعة والمجالات الطبية والقطاع الحكومي.

الدلو: الفلاسفة والمهن المتعلقة بالتعليم ستكون مناسبة لمواليد الدلو.

الحوت: مواليد الحوت جيدون في الإعلام والموضة والإدارة والرياضة.

برج العذراء: يجب على مواليد برج العذراء التوجه للعمل في مجال المحاسبة أو العمل المكتبي الذي له علاقة بالأوراق.

برج الميزان: يستمتع مولود برج الميزان عندما يوضع في المجالات الإبداعية نظرًا لأن لديهم اهتمامًا شديدًا بالوسائط الإبداعية، فإن كونهم مهندسًا معماريًا أو مصممًا أو رسامًا للرسوم المتحركة هو ما يناسبهم بشكل أفضل.

برج العقرب: يتمتع مواليد برج العقرب بمكانة جيدة في الوظائف المتعلقة بالصيدلة.

برج القوس: مهنة التدريس والقطاع المتعلق بالتعليم مناسبة لبرج القوس