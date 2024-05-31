اضطرابات الصحة العقلية للوالدين مرتبطة بخطر التوحد لدى الأطفال.. هذا ما يحدث

اضطرابات طيف التوحد هي مجموعة من الاضطرابات التي تعتبر اضطرابات نمو عصبية معقدة وراثية تؤثر على نحو 28 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

حاليًا، يعد فهم أسباب اضطراب طيف التوحد متعدد العوامل، وأكثر شيوعًا من خلال العوامل الوراثية والبيئية.

في دراسة أترابية حديثة نُشرت في المجلة العلمية الدولية The Lancet، أجرى باحثون من السويد وفنلندا دراسة كبيرة على أساس السكان للنظر في الارتباط المحتمل بين الاضطرابات النفسية لدى الوالدين وخطر إصابة الطفل الذي لم يولد بعد باضطراب طيف التوحد ( ASD).

ووجدوا أن أعلى خطر للإصابة بالتوحد لدى النسل لوحظ في الأطفال الذين كان كلا الوالدين يعانيان من اضطرابات في الصحة العقلية، حيث أظهرت الأمهات المصابات خطرًا أعلى مقارنة بالآباء المصابين وحدهم.

من المرجح أن تؤثر ظروف الصحة العقلية للوالدين على خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد لدى الأطفال، جزئيًا عن طريق الوراثة المشتركة.

ووجدت دراسة دنماركية أن اضطرابات الصحة العقلية للأمهات كانت واحدة من أقوى عوامل الخطر قبل الولادة لمرض التوحد.

يؤدي إجهاد الأم أثناء الحمل إلى زيادة احتمالية الإصابة بالتوحد في مرحلة الطفولة بسبب خلل في جهاز المناعة.

يمكن أن يؤدي تفاعل الإجهاد الفسيولوجي غير الطبيعي في حد ذاته إلى استجابات غير طبيعية لدى النسل مما يزيد من خطر الإصابة بالتوحد.

يعد جين ناقل السيروتونين (SERT) ذا أهمية خاصة للعلاقة بين تعرض الأمهات للإجهاد واضطراب طيف التوحد بسبب وظيفته الراسخة في تفاعل الإجهاد ويرتبط هذا الجين أيضًا بالسلوكيات القهرية الصارمة لمرض التوحد.

كان خطر الإصابة بالتوحد أكبر بشكل ملحوظ في جميع فئات الاضطرابات النفسية لدى الوالدين، حيث ارتبط تشخيص الأمهات بارتفاع المخاطر، وأكثر من ذلك مع اضطرابات النمو العصبي، واضطرابات المزاج، والاضطرابات العصبية، واضطرابات تعاطي المواد ذات التأثير النفساني. ومع ذلك، وجد أن الفصام والاضطرابات الذهانية الأخرى لدى أي من الوالدين تزيد من خطر إصابة الأبناء باضطراب طيف التوحد بالتساوي.

وتسلط النتائج الضوء على أهمية تقييم حالات اضطرابات الصحة العقلية المختلفة للوالدين لتحديد الأطفال الأكثر عرضة للخطر للتدخلات المبكرة وتحسين النتائج.