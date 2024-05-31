علاج السعال الديكي.. والنظام الغذائي المناسب

ننشر طريقة لطيفة وشاملة لعلاج السعال الديكي، والتي قد تستمر لمدة تصل إلى سنة ونصف، ويُقترح أن أفضل نهج هو تعزيز نظام المناعة لديك، وإثراء نظامك الغذائي بالتغذية، فضلا عن استخدام العلاجات المثلية التي تم تصميمها لتناسب الأعراض.

ويوصي المعالجون المثليون بتناول المكملات الغذائية مثل فيتامين C والبروبيوتيك والمناعة المناعية وفيتامين D3 من بين أشياء أخرى لتقوية المناعة ومكافحة السعال الديكي.

ويمكن حماية نظام المناعة لديك من الجذور الحرة عن طريق فيتامين C وهو أيضًا مضاد للأكسدة، بينما تعد البروبيوتيك مفيدة لصحة الأمعاء وبناء مستعمرات بكتيرية صديقة مما يؤدي إلى تعزيز المناعة.

وأخيرًا، للحفاظ على صحة أجسامنا وخلوها من العدوى، من الضروري تضمين فيتامين د3 إن اتباع نظام غذائي سليم يتكون من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة من شأنه أن يساعد أيضًا في تعزيز جهاز المناعة لديك والرفاهية العامة.

خبز الحبوب الكاملة أو استبدال السكر المكرر بالكربوهيدرات غير المكررة مثل الأرز والمعكرونة يجب أن يتم وفقًا للتوصيات المقدمة من المعالجين المثليين.

يجب التقليل من الأطعمة التي تزيد من الحموضة لأن بيئة الجسم القلوية أفضل لمكافحة العدوى تحتوي الفواكه والخضروات على الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى كونها مضادات الأكسدة التي تعزز عمل الجهاز المناعي في الجسم.

وتساعد الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة أيضًا على التحكم في عملية الهضم مما يجعلها أقوى ضد مهاجمة مسببات الأمراض. علاوة على ذلك، هناك حاجة لتجنب الأطعمة المصنعة أو المعبأة التي تحتوي على كميات عالية من الملح والسكر والدهون غير الصحية.

بناءً على أعراض المريض، توصف العلاجات المثلية على سبيل المثال، في حالة إصابتهم بسعال يخنقهم أو يجعلهم يتقيأون، يمكن وصف دروسيرا لعلاج التشنجات ونوبات السعال.

Antimuonium Tartaricum هو دواء المعالجة المثلية الأكثر شيوعًا للسعال الديكي يتم استخدامه لعلاج السعال المنتج للمخاط في الصدر أو الرئتين يتم إعطاؤه عندما يكون هناك خشخشة أثناء السعال ويصبح المريض مصابًا بضيق التنفس أو الصفير يتم إعطاء دروسيرا في الحالات التي يلاحظ فيها المرضى السعال التشنجي الذي يسبب الاختناق يتم إعطاؤه عندما يكون هناك سعال شديد ولا يستطيع مريض الربو التنفس.

خلاصة القول، أن المعالجة المثلية آمنة وكذلك العلاج الطبيعي للسعال الديكي يتضمن ذلك تعزيز المناعة من خلال اتباع نظام غذائي جيد بالإضافة إلى استخدام أدوية المعالجة المثلية القوية التي تعمل على تسريع آلية الشفاء مع تقليل فترة المرض

ومع ذلك، قبل البدء في أي علاج، فمن المستحسن استشارة طبيب للحصول على الوصفة المناسبة بناءً على الأعراض التي تعاني منها.