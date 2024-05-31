وسائل إعلام تابعة للحوثيين: قتيلان و10 جرحى في العدوان الأميركي البريطاني على محافظة الحديدة

بوابة الفجر

أدت غارة الطيران الأمريكي البريطاني فجر اليوم على مبنى الإذاعة في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة اليمنية إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر في حصيلة أولية.

وقالت وسائل إعلام تابعة  للحوثيين إن الغارة على مبنى الإذاعة ضمن سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة قي محافظات الحديدة وتعز وصنعاء اليمنية.

كما استهدف الطيران الأمريكي البريطاني مبنى في ميناء الصليف ومنطقة غليفقة بالحديدة اليمنية.

وفي محافظة تعز اليمنية استهدفت غارات شبكة الاتصالات في منطقة الأعبوس بمديرية حيفان.

حصيلة بريطاني مبنى الاذاعة وسائل إعلام صنعاء اليمنية الحديدة اليمنية
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