إدارة الطيران الأمريكية: سنواصل محاسبة بوينغ على مشكلات السلامة والجودة

قال مدير الإدارة الفيدرالية للطيران بالولايات المتحدة مايك ويتكر إن الهيئة ستواصل محاسبة شركة بيونج الأمريكية لصناعة الطائرات فيما يتعلق بمشكلات السلامة ومراقبة الجودة.

وذكرت الإدارة الفيدرالية للطيران في بيان لها أن ذلك جاء خلال اجتماع لمدة 3 ساعات عقده ويتكر مع الرئيس التنفيذي لبوينغ ديفيد كالهون جرى خلاله مراجعة خريطة الطريق التي قدمتها الشركة لمناقشة خطوات تطبيق إجراءات السلامة.

وأكدت الإدارة أنها "ستواصل محاسبة شركة بوينغ بعد مراجعة خارطة طريقها لإصلاح مشكلات السلامة النظامية ومراقبة الجودة".

وأوضحت أن "خارطة الطريق هذه تعد ضرورية لإعادة ضبط ثقافة السلامة في شركة بوينج بالإضافة إلى معالجة نتائج التدقيق الخاص الذي أجرته إدارة الطيران الفيدرالية وتقرير لجنة مراجعة الخبراء".

وتعني الإجراءات الجديدة استمرار قرار الإدارة منع شركة بوينج من توسيع إنتاج طائرات بوينج ماكس الذي جرى اتخاذه نهاية يناير الماضي في ظل مشاكل السلامة التي يعانيها هذا النوع من الطائرات.

كانت الإدارة الفيدرالية للطيران قد أمرت بوقف تحليق 171 طائرة بوينج طراز 737 ماكس 9 بعد حادثة وقعت في الخامس من يناير الماضي عندما سقط باب إحدى الطائرات من هذا الطراز أثناء التحليق، وألغت شركات الطيران الأمريكية مئات الرحلات الجوية بسبب هذا القرار.