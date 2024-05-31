67 مليار دولار خسائر الكيان الصهيونى من الحرب على غزة



قال أمير يارون محافظ بنك الكيان الصهيوني إن تكلفة الحرب على غزة ستصل إلى 250 مليار شيكل، ما يقارب 67 مليار دولار، حتى 2025، وأشار إلى أنه لا يمكن إعطاء شيك مفتوح للإنفاق الأمني.

وأوضح يارون، خلال مؤتمر "الاقتصاد الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر"، أن هذه التقديرات المالية تتطرق إلى التأثيرات على ميزانيات الدولة، وجرى حسابها استنادًا إلى خسارة 40 مليار شيكل، نحو 10 مليارات دولار، من مدخول الضرائب وبسبب زيادة الإنفاق الحربي مثل أجور قوات الاحتياط وشراء الذخيرة والمساعدات المدنية.

تكبد الكيان الصهيوني تكاليف بلغت 60 مليار شيكل، 16 مليار دولار، بعد سبعة أشهر من الحرب، ليقترب عجز ميزانيتها من تجاوز هدف هذا العام. وأظهرت بيانات وزارة المالية المنشورة الشهر الحالي أن العجز المالي المستمر لمدة 12 شهرًا تضخم إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل / نيسان، وهو أعلى من تقديرات الحكومة البالغة 6.6% لعام 2024 بأكمله.

ومع تزايد الخسائر المالية للحرب، فإن الكيان الصهيوني يتجه لتكبد أحد أكبر عجز في ميزانتها في هذا القرن، وقدر البنك المركزي في وقت سابق أن التكلفة الإجمالية للصراع ستصل إلى 255 مليار شيكل خلال 2023-2025.