الطلب على الطيران يرتفع 11% خلال أبريل



ارتفع الطلب العالمي على الطيران خلال شهر أبريل/نيسان بنسبة 11% على أساس سنوي، وفق بيان للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا.

وقال بيان صادر عن إياتا، إن الطلب على السفر الدولي زاد 15.8% في الشهر الماضي وعلي أساس سنوي، كما زادت سعة تحميل الركاب عالميًا بنسبة 14.8%، في حين زاد الطلب على الطيران المحلي 4% على أساس سنوي.

ويأتي النمو الشهري للشهر الـ36 على التوالي، وفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي قال إنه مرشح للاستمرار في النمو مع دخول موسم ذروة السفر الدولي خلال شهور الصيف.

وشهدت إفريقيا شهدت أعلى نسبة نمو للطلب على الطيران الدولي بارتفاع 15.7% على أساس سنوي خلال أبريل/ نيسان، في حين نما الطلب على الطيران الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكبر سوق طيران عالميًا، بنسبة 17.4% وفي أوروبا بنسبة 9.3%.

ونما الطلب على الطيران الدولي في الشرق الأوسط بنسبة 14.1%. وتمثل حركة الطيران في المنطقة 9.4% من إجمالي الطيران الدولي عالميًا.

كان إتحاد النقل الجوي توقع ارتفاع صافي أرباح قطاع الطيران إلى 25.7 مليار دولار في 2024، بهامش ربح صافي يبلغ 2.7%،، ما يمثل تحسنًا طفيفًا عن الأرباح الصافية في عام 2023، والتي توقع أن تسجل 23.3 مليار دولار.