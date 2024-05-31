العلاقة بين فقر الدم وأمراض القلب لدى النساء

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بوابة الفجر

الأسباب الشائعة لفقر الدم هي نقص الحديد، ونقص فيتامين ب 12، وفقر الدم الانحلالي، والثلاسيميا.

ويشكل فقر الدم لدى النساء مخاطر صحية خطيرة بما في ذلك الضعف العام الذي يؤدي إلى انخفاض القدرة على العمل، وضعف نتائج الحمل، وتأخر النمو في الجنين، وضعف النمو المعرفي.

ويتم تنفيذ استراتيجيات مختلفة مثل مكملات الحديد وحمض الفوليك، واستبدال فيتامين ب 12، وتغيير السلوك لمعالجة الأسباب غير الغذائية لفقر الدم.

العلاقة بين فقر الدم وأمراض القلب لدى النساء:

يعد كل من فقر الدم وأمراض القلب من المخاوف الصحية الكبيرة بالنسبة للنساء، وغالبًا ما يكونان مترابطين.

النساء بشكل خاص أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم بسبب فقدان دم الدورة الشهرية، والحمل، وارتفاع معدلات الإصابة بالطفيليات، وارتفاع متطلبات الحديد.

أمراض القلب الشائعة التي تصيب النساء هي مرض الشريان التاجي، وفشل القلب، وأمراض صمامات القلب الروماتيزمية، وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.

العلاقة بين فقر الدم وأمراض القلب معقدة للغاية ومتعددة الأوجه يمكن أن يؤدي فقر الدم إلى تفاقم أعراض أمراض القلب عن طريق تقليل قدرة الدم على حمل الأكسجين، مما يزيد من عبء عمل القلب.

على العكس من ذلك، يمكن أن تؤدي أمراض القلب إلى فقر الدم من خلال آليات مختلفة مثل ضعف استقلاب الحديد، وتقليل امتصاص الحديد، والالتهاب المزمن المرتبط بفشل القلب، وانخفاض إنتاج الإريثروبويتين، وهو هرمون مهم لإنتاج خلايا الدم الحمراء فقر الدم هو علامة النذير مستقلة سيئة في أمراض القلب.

الأدوية مثل مضادات الصفيحات ومضادات التخثر قد تزيد أيضًا من خطر النزيف، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى فقر الدم لدى النساء اللاتي يعانين من مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

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