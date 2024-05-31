لماذا تعتبر الألياف في النظام الغذائي مهمة؟

نحن نعيش في عالم يهتم بالصحة، حيث نراقب نومنا باستخدام الأجهزة القابلة للارتداء، وندفع أنفسنا إلى دروس الرقص ونعطي الأولوية لممارسات اليقظة الذهنية.

ومع ذلك، وسط هذه المساعي، غالبًا ما نتجاهل جانبًا أساسيًا من الرفاهية - الهضم، والهضم هو جوهر صحتنا، ويجب أن يعمل بشكل صحيح حتى يكون الجسم كله في أفضل حالة.

من أجل الهضم الجيد، من الضروري تناول نظام غذائي غني بالألياف إلى جانب النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والنوم الكافي والترطيب.

وتعتبر الألياف قوة جيدة وهي ضرورية للحفاظ على الهضم الطبيعي، وفيما يلي بعض فوائد الألياف التي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتعزيز الصحة العامة.

يعزز الهضم الطبيعي – النظام الغذائي الغني بالألياف يساعد على الهضم الطبيعي للطعام ويمنع الإمساك.

وتضيف الألياف كمية كبيرة إلى البراز وتساعد في حركة الأمعاء، كما أنه يمنع الانتفاخ والإسهال وحرقة المعدة وما إلى ذلك.

حافظ على شبعك لفترة طويلة - تستغرق الألياف وقتًا أطول للهضم مما يساعد على إبقاء الشخص ممتلئًا لمدة أطول.

وهذا مفيد بشكل خاص للحد من ميول الإفراط في تناول الطعام، والوجبات الخفيفة غير الصحية للحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر وما إلى ذلك.

يرفع المزاج - الأمعاء الجيدة تساوي المزاج الجيد، وغالبًا ما يؤدي سوء الهضم إلى الإمساك والانتفاخ وما إلى ذلك مما يؤدي إلى تقلب المزاج والقلق والتهيج.

وتساعد الألياف في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، كما أنها تغذي الأمعاء مما يؤدي إلى تحسين المزاج، بينما يميل الأشخاص الذين يستهلكون كمية كافية من الألياف إلى التمتع بأجواء إيجابية وسعيدة.

صحة الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية موجودة في العديد من الخضار والفواكه والحبوب على سبيل المثال - الفول وفول الصويا والدخن والبذور والمكسرات والتوت وما إلى ذلك.

ومع ذلك، هناك طريقة بسيطة لإدراج الألياف في نظامك الغذائي اليومي وهي من خلال المواد الغذائية الأساسية في نظامك الغذائي - أي الدقيق الذي تستخدمه! اختر الدقيق الذي يحتوي على الحبوب المتعددة التي تحتوي على الحبوب الرئيسية مثل القمح وفول الصويا والشانا والشوفان والذرة وقشر السيليوم بدلًا من الدقيق العادي.